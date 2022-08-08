“لاني “.. فيروس جديد يظهر في الصين

قال علماء من الصين وسنغافورة، إنهم اكتشفوا نوعا جديدا من فيروس الجينات يمكن أن يصيب البشر والحيوانات.

وبحسب البوابة المعلوماتية الصينية “بينباي”، يطلق على النوع الجديد اسم “فيروس لاني”، وهو ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد علماء في الصين تسجيل إصابة 35 شخصا في مقاطعتي شاندونج وخنان.

ونُقل عن علماء صينيين تسجيل ما مجموعه 35 شخصا من المصابين بالفيروس الجديد في مقاطعتي شاندونغ وخنان الصينيتين.

ولا يزال الجدل مستمرا حول منشأ فيروس كورونا ، بينما تظل الخفافيش في دائرة الاتهام بنقل المرض إلى البشر قبل أن يتحول إلى وباء عالمي.

ومؤخرا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدراستين اللتين نُشرتا في مجلة “ساينس” Science العلمية، وخلصتا إلى أن جائحة كورونا بدأت في سوق مدينة ووهان الصينية للحيوانات الحية، تُضافان إلى عناصر “التحقيق العلمي” حول أصول الجائحة، وليستا دليلاً نهائياً.