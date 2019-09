لايبزيغ امام اختبار صعب ومهمة سهلة لبايرن ميونيخ في “البوندسليغا”

باريس – يخوض لايبزيغ المتصدر اختبارا صعبا عندما يستضيف شالكه الخامس السبت في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تنتظر بايرن ميونيخ مطارده المباشر مهمة سهلة في ضيافة بادربورن صاحب المركز الأخير في اليوم ذاته.

وتكتسي المباراتان أهمية كبيرة بالنسبة للايبزيغ وبايرن ميونيخ، حيث يسعى الأول إلى الحفاظ على النقطتين اللتين تفصلانه عن بطل المواسم السبعة الأخيرة، والثاني للانقضاض على الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم في حال تعثر لايبزيغ.

ويأمل كلا الفريقين في كسب النقاط الثلاث لرفع معنويات لاعبيه قبل الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب لايبزيغ مع ضيفه ليون الفرنسي الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة، فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على توتنهام الإنجليزي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويطمح لايبزيغ، أحد 3 أندية لم تتعرض للخسارة حتى الآن (مع بايرن ميونيخ وفولفسبورغ)، في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث وإضافة شالكه إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم بعدما خرج فائزا على إينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن، فضلا عن إرغامه بايرن ميونيخ على التعادل 1-1.

لكن شالكه لن يكون لقمة سائغة للمتصدر خصوصا وأنها تجاوز بدايته المخيبة (تعادل وخسارة) وحقق ثلاثة انتصارات متتالية أبعدته عن المراكز الأخيرة.

وفي المباراة الثانية، لن يجد بايرن ميونيخ أي صعوبة لزيادة محن بادربورن الوافد الجديد على دوري الأضواء والذي مني بـ 4 هزائم حتى الآن دون أن يحقق أي انتصار، ويعول بايرن ميونيخ على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت 17 هدفا في المباريات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات في ظل تألق مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (31 عاما) صاحب 9 أهداف في 5 مباريات في الدوري.

كما أن لاعب وسط الدولي البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني افتتح رصيده التهديفي السبت في المباراة ضد كولن (4-0)، مؤكدا عروضه الجيدة مع النادي البافاري منذ انضمامه هذا الصيف من النادي الكاتالوني.

وعلق الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه على تألق كوتينيو في حديث لوكالة “سيد” الرياضية التابعة لفرانس برس، قائلا: “إنه لاعب من الطراز العالمي، إنه إضافة حقيقية للفريق. إنه يحدث الفرق وهو الشريك المثالي لروبرت ليفاندوفسكي. يمكننا أن نتوقع الكثير من هذا الثنائي”.

واستعاد بايرن ميونيخ بريقه بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب مع ضيفه هرتا برلين (2-2)، فحقق ثلاثة انتصارات وتعادلا مع لايبزيغ 1-1 على أرض الأخير، ما خوله الارتقاء إلى المركز الثاني.

