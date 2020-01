برلين – أكد نادي لايبزيغ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم السبت ضم اللاعب الإسباني داني أولمو.

وأوضح لايبزيغ أن لاعب الوسط الدولي الإسباني (21 عاما) القادم من دينامو زغرب وقع عقدا يمتد حتى 2024.

Happy to have you here, Dani #Olmo ❤ pic.twitter.com/RjgRE3eCuz

— RB Leipzig (@DieRotenBullen) January 25, 2020