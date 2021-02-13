لايبزيغ يحصل على خدمات أنجلينيو بشكل نهائي حتى 2025

مدن – أعلن لايبزيج اليوم تفعيل بند الشراء في عقد لاعبه الإسباني خوسيه أنخل إسموريس ‘أنجلينيو’ المعار منذ عام من مانشستر سيتي، وتوقيع عقد يمتد حتى 2025 مع النادي الألماني الذي أحرز اللاعب بقميصه تسعة أهداف وصنع 16 أخرى.

وأوضح يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج عبر بيان عقب الفوز 2-1 على أوجسبورج “أنجلينيو لاعب جيد للغاية، وهو أحد ركائز خطتنا. لعب دورا كبيرا لصالحنا منذ البداية، ورغم تطوره بشكل سريع ورائع، لكنه لا يزال يمتلك الكثير لإظهاره”.

وقال المدير الرياضي للفريق ماركوس كروشه “احتاج أنجل لوقت قصير كي يتأقلم على أسلوب لعبنا وحجز مكانا أساسيا له منذ البداية. ساهم كذلك في تحقيق أهدافنا بدوري الأبطال. نحن سعداء للغاية باستمراره في ارتداء قميص لايبزيج”.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حتى الآن 46 مباراة مع فريقه 32 منها في البوندسليجا و10 في دوري الأبطال وأربع في كأس ألمانيا، سجل خلالها تسعة أهداف (خمسة في الدوري الألماني، وثلاثة في التشامبيونز وهدف في الكأس)، كما صنع 16 هدفا لزملاءه منها خمسة في البطولة الأوروبية الأهم للأندية. (إفي)