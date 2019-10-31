لايبزيغ يسحق فولفسبورغ ويتأهل لدور الثمانية بكأس المانيا

برلين – سحق نادي لايبزيغ مضيفه فولفسبورغ بسداسية 6-1 الأربعاء، ملحقا به خسارته الاولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، وتأهل الى دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي تيمو فيرنر نفسا نجما للقاء بتسجيله هدفين وتمريره كرتين حاسمتين، ملحقا الخسارة الاولى بفولفسبورغ في 13 مباراة قبل هذه المباراة.

😮 Nein, ihr habt gestern nicht nur geträumt. 💤 Hier habt ihr es noch einmal weiß auf grün! 😅#WOBRBL #DFBPokal pic.twitter.com/BmLTDEV1ms — RB Leipzig (@DieRotenBullen) October 31, 2019

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية بفضل النيران الصديقة بعدما سجل الهولندي جيفري بروما خطأ في مرمى فريقه، وساهم فيرنر في تعميق جراح مضيفه بتمريتين حاسمتين في ثلاث دقائق، بداية للنمساوي مارسيل سابيتسر بالدقيقة (55) وثم للسويدي إميل فورسبرغ عند الدقيقة (58)، قبل أن يضيف النمساوي كونراد لايمر الهدف الرابع في الدقيقة (61).

وختم فيرنر المهرجان التهديفي لفريقه بتسجيله هدفين بحلول الدقيقتين (68 و88)، فيما أنقذ صاحب الارض شرفه بتسجيله هدفا عبر المهاجم الدولي الهولندي فوت فيغورست في الدقيقة (89).

🗣 Diego #Demme: „Wir sind heute richtig stark als Truppe aufgetreten.

Ein Spiel wie heute zeigt, wozu wir im Stande sind. Das bringt uns natürlich Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass wir in der Bundesliga daran anknüpfen können.“#WOBRBL #DFBPokal pic.twitter.com/tUQAwGiynS — RB Leipzig (@DieRotenBullen) October 30, 2019

ويحتل فولفسبورغ المركز الرابع في الدوري المحلي متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ، فيما يحتل لايبزيغ – الذي يعاني من تردي نتائجه في الفترة الاخيرة مع فوز يتيم في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات – المركز السادس في الـ “بوندسليغا” بعد مرور 9 مراحل. (أ ف ب)