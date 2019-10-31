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لايبزيغ يسحق فولفسبورغ ويتأهل لدور الثمانية بكأس المانيا

منذ 3 ساعات

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برلين – سحق نادي لايبزيغ مضيفه فولفسبورغ بسداسية 6-1 الأربعاء، ملحقا به خسارته الاولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، وتأهل الى دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي تيمو فيرنر نفسا نجما للقاء بتسجيله هدفين وتمريره كرتين حاسمتين، ملحقا الخسارة الاولى بفولفسبورغ في 13 مباراة قبل هذه المباراة.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية بفضل النيران الصديقة بعدما سجل الهولندي جيفري بروما خطأ في مرمى فريقه، وساهم فيرنر في تعميق جراح مضيفه بتمريتين حاسمتين في ثلاث دقائق، بداية للنمساوي مارسيل سابيتسر بالدقيقة (55) وثم للسويدي إميل فورسبرغ عند الدقيقة (58)، قبل أن يضيف النمساوي كونراد لايمر الهدف الرابع في الدقيقة (61).

وختم فيرنر المهرجان التهديفي لفريقه بتسجيله هدفين بحلول الدقيقتين (68 و88)، فيما أنقذ صاحب الارض شرفه بتسجيله هدفا عبر المهاجم الدولي الهولندي فوت فيغورست في الدقيقة (89).

ويحتل فولفسبورغ المركز الرابع في الدوري المحلي متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ، فيما يحتل لايبزيغ – الذي يعاني من تردي نتائجه في الفترة الاخيرة مع فوز يتيم في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات – المركز السادس في الـ “بوندسليغا” بعد مرور 9 مراحل. (أ ف ب)

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