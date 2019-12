لايبزيغ يسعى لحسم لقب “بطل الشتاء” من بوابة أوغسبورغ

برلين – يبدو لايبزيغ الأقرب الى حسم لقب “بطل الشتاء” المعنوي قبل دخول الدوري الألماني لكرة القدم في العطلة الشتوية التقليدية التي تمتد حتى 17 كانون الثاني (يناير)، وذلك بانتظار نصف ثان يعد بأن يكون محتدما للغاية لاسيما أن الفارق لا يتجاوز النقاط الخمس بين المتصدر والخامس.

وبعد انتزاعه تعادلا مثيرا في معقل بروسيا دورتموند (3-3) الثلاثاء ما سمح لبروسيا مونشنغلادباخ في أن يعود للمسافة ذاتها منه، يبدو لايبزيغ مرشحا للبقاء في الصدارة بفارق الأهداف بما أنه ينهي مباريات الذهاب على أرضه السبت بمواجهة أوغسبورغ العاشر.

ويعتبر فريق المدرب يوليان ناغيلسمان الأفضل حاليا بما أنه لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ11 الأخيرة محليا وقاريا، وهو ضمن تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بتصدره مجموعته أمام فرق أكثر خبرة وعراقة منه، هي ليون الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وزينيت الروسي تواليا.

وأثبت لايبزيغ الثلاثاء أمام دورتموند أنه قادر على مقارعة الكبار بروحه القتالية التي أتاحت له بالعودة من “سيغنال إيدونا بارك” بنقطة على الرغم من أنه كان متخلفا بهدفين نظيفين.

ويدين لايبزيغ بهذا التعادل ضد فريق يقارعه على الصدارة ولا يتخلف عنه سوى بفارق أربع نقاط، الى تيمو فيرنر، الذي أعاده الى اللقاء بتسجيله الهدفين الأولين، رافعا رصيده الى 18 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وسيكون فيرنر مطالبا بمواصلة مستواه المميز إذا ما أراد أن يتوج فريقه بلقب “بطل الشتاء” لأن أوغسبورغ ليس بالفريق السهل، وهو لم يذق طعم الهزيمة في المراحل الست الماضية.

وتفتتح المرحلة الجمعة بزيارة صعبة لدورتموند الى ملعب هوفنهايم، حيث ستكون الفرصة قائمة أمام فريق المدرب السويسري لوسيان فافر ليتقدم موقتا على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ (حامل اللقب) ويصبح على بعد نقطة من ثنائي الصدارة.

وعلى الرغم من شعور الخيبة باهدار الفوز على لايبزيغ الثلاثاء، يقدم دورتموند أداء جيدا تجسد بضمانه بطاقته الى ثمن نهائي أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بفوزه الثلاثاء الماضي على سلافيا براغ التشيكي 2-1، كما أنه لم يتلق أي هزيمة في الدوري المحلي خلال المراحل الخمس الماضية.

ولن تكون مهمة دورتموند أمام هوفنهايم سهلة، لاسيما أنه لم يفز على الأخير في معقله منذ 16 كانون الأول (ديسمبر) 2012 حين تغلب عليه 3-1، أحدها للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يواصل تألقه مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث حاليا بفارق أربع نقاط عن ثنائي الصدارة والأهداف أمام غريمه دورتموند ونقطة فقط عن شالكه الخامس.

ويأمل ليفاندوفسكي أن يعزز صدارته لترتيب الهدافين (19 هدفا) وقيادة فريقه للفوز على ضيفه فولفسبورغ قبل الدخول في العطلة الشتوية التي قد تشهد تعاقد النادي البافاري مع مدرب دائم خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش.

