لايبزيغ يفتقد بولسن لاصابة في كاحله

مدن – أعلن نادي لايبزيغ، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم، إصابة مهاجمه الدنماركي يوسف بولسن بتمدد في أربطة كاحله سيبعده في الفترة المقبلة.

وأصيب بولسن (25 عاما) خلال الفوز الكاسح لفريقه على مضيفه ماينتس 5-0 الأحد في المرحلة 27 من البوندسليغا، عندما أصبح أول لاعب يخوض 250 مباراة في تاريخ النادي الحديث.

ونشر النادي مساء الاثنين بيانا على موقعه الرسمي جاء فيه “عانى المهاجم يوسف بولسن إصابة في أربطة كاحله الأيمن خلال الفوز على ماينتس أمس، وسيبتعد عن الملاعب في المستقبل المنظور. أكدت صورة بالرنين المغناطيسي الاثنين هذا الخبر”.

وأشارت تقارير صحافية الى ان بولسن، نائب القائد في لايبزيغ، سيبتعد بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب.

وكان بولسن عنصرا رئيسا في تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان بعد استئناف الدوري في 16 أيار/مايو، إثر الإجازة القسرية التي فرضها “كوفيد-19”.

وقد سجل مرتين ولعب تمريرتين حاسمتين في مباراتين.

ويحمل بولسن ألوان لايبزيغ منذ عام 2013 وشارك في أكثر من 40 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك. – (أ ف ب)