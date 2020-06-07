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لايبزيغ ينفي أي اتفاق بشأن انتقال فيرنر الى تشيلسي

منذ ساعتين

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برلين – نفى نادي لايبزيغ الالماني الانباء التي تحدثت عن توصل تشيلسي الانجليزي الى اتفاق بشأن التعاقد مع هدافه تيمو فيرنر، مشيرا الى ان عملية الانتقال التي تحدثت عنها الصحف الالمانية والانجليزية على نطاق واسع بعيدة عن الواقع.

وقال المدير الرياضي لنادي لايبزيغ اوليفر مينتسلاف: “لم يقم تيمو فيرنر بتفعيل البند الموجود في عقده، ولم نحصل على اي عقد تعاقدي من اي ناد”.

واضاف: “تيمو فيرنر يتحكم بالامور وليس نحن” مشيرا الى ان المهاجم “اعلمنا قبل اسابيع قليلة بأنه يتطلع الى الانتقال” الى ناد جديد.

وبحسب تقارير صادرة في الصحف الالمانية وانكلترا خلال الاسبوع الحالي، فإن فيرنر توصل الى اتفاق للانتقال الى تشلسي في نهاية الموسم الحالي مشيرة الى ان النادي اللندني مستعد لتسديد مبلغ 50 مليون يورو لاتمام الصفقة.

واعتبر مينتسلاف بأنه واثق من ان رحيل فيرنر في نهاية الموسم لن يخلق اي تعقيدات وختم “انا اوثق من اننا سنجد حلا مع ناديه الجديد يسمح لنا بالمحافظة على خدماته في صفوفنا حتى نهاية الموسم”.

وسجل فيرنر 31 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 25 في 29 مباراة في البوندسليغا. (أ ف ب)

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