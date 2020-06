لايبزيغ ينفي أي اتفاق بشأن انتقال فيرنر الى تشيلسي

برلين – نفى نادي لايبزيغ الالماني الانباء التي تحدثت عن توصل تشيلسي الانجليزي الى اتفاق بشأن التعاقد مع هدافه تيمو فيرنر، مشيرا الى ان عملية الانتقال التي تحدثت عنها الصحف الالمانية والانجليزية على نطاق واسع بعيدة عن الواقع.

وقال المدير الرياضي لنادي لايبزيغ اوليفر مينتسلاف: “لم يقم تيمو فيرنر بتفعيل البند الموجود في عقده، ولم نحصل على اي عقد تعاقدي من اي ناد”.

واضاف: “تيمو فيرنر يتحكم بالامور وليس نحن” مشيرا الى ان المهاجم “اعلمنا قبل اسابيع قليلة بأنه يتطلع الى الانتقال” الى ناد جديد.

