لاين سايت تسلّم المكتب الجديد المجهز بالكامل لشركة (HPE) في مدينة دبي للإنترنت

دبي- يعد سوق المشاريع التجارية المجهزة بالكامل في دولة الإمارات أحد أسرع الصناعات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 973 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2022

عززت شركة لاين سايت الدولية الرائدة في مجال الاستشارات والتكاليف الإنشائية، خبراتها في تقديم خدمات إدارة التكاليف للمشاريع التجارية المجهزة بالكامل بعد أن أنجزت بنجاح تسليم المكتب الجديد لشركة هوليت باكارد إنتربرايز (HPE) في مدينة دبي للإنترنت، ضمن الجدول الزمني المحدد وفي إطار الميزانية الموضوعة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته في عدد من مشاريع هوليت باكارد إنتربرايز حول العالم في السنوات الأخيرة، تم تكليف لاين سايت لتقديم خدمات إدارة التكاليف الكاملة لمقر (HPE) الرئيسي في الشرق الأوسط، والذي تم الانتهاء من العمل فيه في شهر سبتمبر 2019.

وتعليقاً على ذلك، قال كيران ماكورماك، المدير الإقليمي لشركة “لاين سايت” في منطقة الشرق الأوسط: لقد أشرفنا على جميع خدمات إدارة التكاليف في مرحلة قبل وبعد العقد، بما في ذلك المصادقة المبدئية على الميزانية، تقديرات التكلفة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة وإدارة التكاليف المرتبطة بتغييرات التصميم خلال مرحلة ما بعد البناء.

“كما عملنا أيضاً إلى إدارة إجراءات المناقصة والتفاوض على العقود، بالإضافة إلى توفير الهندسة القيمية وتقديم الاستشارة المرتبطة باستراتيجية الشراء”.

في الوقت الراهن، يعد قطاع المشاريع التجارية المجهزة بالكامل في دولة الإمارات أحد أسرع الصناعات نمواً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 973 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2022، ثم المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لآخر تقرير في هذه الصناعة.

وأكمل ماكورماك بالقول: “على الرغم من التحديات الأخيرة التي يشهدها السوق بسبب تقلبات أسعار النفط، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما الإمارات والسعودية قد شهدتا نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع المجهزة بالكامل في ضوء الاستعداد لانطلاقة معرض إكسبو 2020 دبي وكذلك المشاريع التي تشهدها السعودية ضمن رؤية المملكة 2023.

“مع بدء العد التنازلي لانطلاقة معرض إكسبو 2020 دبي، هنالك تركيز كبير من قبل الشركات في المنطقة على إجراء عمليات تجديد على مستوى المكاتب بشكلٍ خاص، حيث يتطلع العملاء إلى الاستفادة من خلق مساحات جديدة بدلاً من بناء مكاتب ومبانٍ جديدة من الصفر”.

يقع مكتب (HPE) في مدينة دبي للإنترنت وتحديداً في مركز الابتكار، ويضم 150 منصة عمل، ومساحات واسعة توفر أجواء هادئة للعمل، مع غرفة للاسترخاء والراحة يوجد فيها طاولات بلياردو وبلاي ستيشن واستوديو للياقة البدنية.

يوجد بجوار المكتب حجرتين مستقلتين من المقرر أن تصبحا مقراً لـ “مراكز الحياة الرقمية” الجديدة (HPE Digital Life Garages) وهي عبارة عن سلسلة من مراكز الابتكار للجيل الثاني من هوليت باكارد إنتربرايز والتي سيتم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات القادمة. ستتألف هذه المراكز من ثلاثة أقسام رئيسية عند الانتهاء منها وهي:

أولاً، “المختبر”، وهو المكان الذي ستعقد فيه ورش عمل تفاعلية بين هوليت باكارد إنتربرايز والعملاء والشركاء بهدف خلق مفاهيم مبتكرة وشرح طرق الإنتاج الاحترافية.

ثانياً، “المكان”، الذي سيعرض كافة الابتكارات التي حققتها مراكز الحياة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم للشركاء والعملاء على حدٍّ سواء.

ثالثاً، “مركز المعرفة الرقمية”، سيتم فيه مناقشة الكفاءات والمهارات الجديدة في مجال التكنولوجيا والأعمال والإدارة، وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية أثناء العمل مع الزملاء من المختبرات وكبار المهندسين من شركة هوليت باكارد إنتربرايز وشركائها.

واختتم ماكورماك قائلاً: “بالتزامن مع الانتهاء من الأعمال في شهر مارس 2020، نقدم حالياً خدمات إدارة التكاليف الكاملة لتطوير مراكز الحياة الرقمية التي ستوفر لشركة هوليت باكارد إنتربرايز وعملائها في دولة الإمارات الفرصة للاستفادة من أفضل الكفاءات وأبرز الحلول والابتكارات التي تم تطويرها حول العالم، فضلاً عن عرض ما تم إنشاؤه واستحداثه هنا في دولة الإمارات”.

من جهته قال جوردون ماكنير، مدير المشاريع العالمية لدى هوليت باكارد إنتربرايز: “بالإضافة إلى اختيارنا لاين سايت لإدارة خدمات التكاليف لمكتبنا الجديد في دبي، فإن لدينا تعاون وثيق معها ضمن شراكة عالمية منذ عدة سنوات وحتى الآن لاستكمال مشاريع مختلفة حول العالم في الوقت المحدد وضمن الميزانية الموضوعة، لذا نحن نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة الناجحة والمثمرة”.

تنشط شركة لاين سايت في كافة الأسواق العالمية، ويعمل موظفوها في 21 مكتباً رئيسياً في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة على تطوير مشاريع تتجاوز قيمتها 31 مليار دولار أمريكي تتوزع على 150 دولة حول العالم، ومشاريع بتكلفة 10 مليارات دولار أمريكي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.