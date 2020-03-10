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لا إصابات بـ”الكورونا” في “حرة الزرقاء”

منذ 3 ساعات
منطقة الحرة الزرقاء
منطقة الحرة الزرقاء

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طارق الدعجة

عمان– نفى مصدر مسؤول في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ما يتم تداوله عبر إحدى وسائل الإعلام عن وجود اي حالات الإصابة في فيروس كورونا المستجد في المنطقة الحرة بالزرقاء ،
وأكد انه ما يتم تناقله حول إصابة احد الأشخاص داخل المنطقة الحرة الزرقاء بفيروس كورونا هو إشاعات وليست صحيحة.

وأكد ان الحالة التي أثارت الشائعات هي مجرد ضيق في النفس وليس إصابة بفيروس كورونا وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقيها العلاج، مهيبا إلى عدم نشر الشائعات المغلوطة التي من شانها إثارة الرعب والهلع بين المواطنين، مضيفاً إلى ان العمل في المنطقة الحرة يسير على أكمل وجه وتسير قطاعات العمل ضمن سياقها الطبيعي.

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