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لا إصابات بكورونا داخل الأردن باستثناء 6 حالات لسائقين على الحدود

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان- الغد- قال وزير الصحة، سعد جابر، اليوم الجمعة، إنه لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت 6 حالات إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية).

وأضاف أنه سُجّلت اليوم حالاتي شفاء غادرت المستشفيات، فيما بلغ عدد الحالات تحت العلاج: 64 حالة.

وبين أن إجمالي عدد فحوصات كورونا المنفذة حتى اليوم: 78885 فحصاً.

وذكر أن اللجان العليمة المختصة في وزارة الصحة ولجنة الأوبئة تتابع التقارير العلمية العالمية الموثوقة حول فاعلية عقار الريمديسفير على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

من جانب آخر أفادت رئاسة الوزراء أن مختلف محافظات المملكة شهدت التزاما عاما ممتازاً بإجراءات الحظر الشامل اليوم.

• منتصف هذه الليلة (الجمعة 1 أيار 2020)، ينتهي الحظر الشامل، وتعود إجراءات الحظر غدا (السبت 2 أيار 2020) لما كانت عليه من حيث ساعات الحظر والقطاعات المصرح لها، علما بأن السيارات المسموح لها بالحركة غداً السبت 2 أيار 2020 هي ذات الرقم الزوجي.

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