لا إصابات بكورونا في إربد اليوم وتسجيل حالة شفاء

إربد- قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس الجامعي الدكتور محمد الغزو انه لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في اربد من مجموع العينات التي ظهرت نتائجها في مختبرات المستشفى حتى عصر اليوم الاربعاء.

وأضاف الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه مقابل ذلك، جرى تسجيل حالة شفاء واحدة خرجت من المستشفى اليوم، وتحولت إلى العزل المنزلي لمدة 14 يوما، بحسب البرتوكول الصحي الأردني في التعامل مع هذا الوباء.

وبين الغزو أن حالة الشفاء، هي من الحالات الست السابقة التي كانت متواجدة في المستشفى قبل ظهور بؤرة الخناصري، لافتا إلى وجود 48 حالة الآن في قسم العزل الصحي بالمستشفى، منها 43 حالة لمخالطي سائق الخناصري.-(بترا)