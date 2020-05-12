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لا إصابات بكورونا في إربد اليوم

منذ ساعة واحدة
تصوير: محمد مغايضة

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إربد- قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس الجامعي الدكتور محمد الغزو ان نتائج العينات التي تم فحصها في المستشفى وظهرت نتائجها حتى الساعة الثالثة عصر اليوم لم تسجل اي حالة ايجابية للاصابة بفيروس كورونا المستجد من العينات التي جمعت لمخالطين لسائق الخناصري من محافظة اربد.
واوضح الغزو لوكالة الانباء الاردنية –بترا- ان مجموع الحالات المصابة بالفيروس وتتلقى العلاج والمتابعة الطبية بقسم العزل الصحي في المستشفى حتى عصر اليوم هي 48 حالة منها ست حالات قديمة و42 حالة لمخالطين لسائق الخناصري ووصف حالتهم بالجيدة والمستقرة.
وفي سياق متصل اكد مصدر مسؤول في لجنة الاوبئة وفرق الاستقصاء الوبائي في محافظة اربد ان 80 عينة جمعت من مناطق مختلفة في المحافظة ظهرت نتائجها عصر اليوم جاءت سلبية.-بترا

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