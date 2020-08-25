لا إصابات بكورونا في إربد حتى عصر اليوم

إربد – قال مدير صحة محافظة إربد، الدكتور رياض الشياب، إنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المحافظة حتى عصر اليوم الثلاثاء.

وأضاف الشياب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إن جميع نتائج العينات منذ مساء أمس حتى عصر اليوم، وعددها يزيد عن ألف عينة، جاءت سلبية.

ولفت الشياب إلى أن العينات التي ظهرت نتائجها هي لمخالطين من الدرجات الأولى والثانية والثالثة لمصابين، مشيرا إلى أن إربد سجلت حالة صفرية من الإصابات لليوم الخامس على التوالي، فيما سجلت الرمثا حالة مشابهة لليوم السابع على التوالي.

ودعا الشياب إلى الالتزام بمعايير ضبط العدوى وإجراءات السلامة والوقاية العامة وعدم الركون إلى الحالة الصفرية التي يجب أن تعطي حافزا لمزيد من الالتزام بمعايير الوقاية ومكافحة الفيروس.