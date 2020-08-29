لا إصابات بكورونا في إربد لليوم الثالث والرمثا لليوم الـ 11 على التوالي

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة ملف كورونا في اربد، محافظ اربد رضوان العتوم انه وخلال ال 48 ساعة الماضية لم تسجل مدينة اربد اي اصابة بفيروس كورونا المستجد.

واشار العتوم الى ان لواء الرمثا لم يسجل اي اصابة لليوم الحادي عشر على التوالي.

بدورة، قال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب ان فرق التقصي الوبائي ما زالت تسحب عينات من المخالطين للمصابين واخرى عشوائية من جميع المناطق في المحافظة.

ولفت الى ظهور نتائج المئات من العينات التي سحبت خلال اليوم الماضيين وكانت نتائجمها سلبية.

واكد ان الوضع الوبائي في اربد مستقر وان ارتفاع درجات الحرارة حدت من التجمعات داخل الاسواق، اضافة الى التزام المواطنين بارتداؤ الكمامات والتباعد الجسدي.