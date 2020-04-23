لا إصابات بكورونا في اربد اليوم

اربد- اعلن رئيس قسم الرصد الوبائي/رئيس فرق الاستقصاء في مديرية صحة محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي انه لم تسجل اي إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، على مستوى محافظة اربد.

وقال الزيتاوي إن جميع العينات التي ظهرت نتائجها حتى مساء اليوم جاءت سلبية مشيرا الى ان نتائج العينات التي جمعتها فرق الاستقصاء امس ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

واشار الزيتاوي إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي ستستمر بممارسة عملها وهي ستكون على نطاق اوسع يوم غد الجمعة استثمارا لحالة الحظر الشامل التي اعلن عنها غدا الجمعة.

وذكر باهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل الظروف والاحوال والتخلي عن الكثير من العادات والممارسات التي تعود عليها المواطنين في الشهر الفضيل الى جانب التركيز على ارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المعقمات لدعم الخطط والجهود الرامية الى انجاح مرحلة احتواء الوباء على المستوى الوطني وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع.(بترا)