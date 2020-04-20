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لا إصابات جديدة بـ”كورونا” داخل حدود المملكة

تشخيص 8 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري

منذ 32 دقيقة
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)

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عمان-الغد- أعلن وزير الصحة سعد جابر ، الاثنين، أنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة، وأته تم تسجيل 6 حالات شفاء.
وأضاف جابر أته تم  تشخيص 8 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري، منهم 3 أردنيين و5 غير أردنيين.
وأكد وزير الصحة، ان الأوراق البحثية حول فيروس كورونا، غير مثبتة وتحدث إرباكاً عند الرأي العام من غير المختصين والترويج لها، ونتابع الأبحاث والعلاجات بشكل مكثف، وسنطبق ما يثبت صحته وفعاليته من العلاجات، وإلى الآن لم يجز أي علاج.

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