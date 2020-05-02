لا إصابات جديدة بكورونا داخل المملكة وإصابة واحدة لسائق على الحدود

عمان – الغد – لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، داخل الأردن اليوم، بحسب إيجاز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المملكة صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، كشف عن تسجيل إصابة واحدة على الحدود لسائق أردني قادم من الخارج.

الإصابات والوفيات والشفاء والفحوصات:

لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت حالة إصابة واحدة على الحدود لسائق شحن أردني قادم من الخارج. وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا: 460 إصابة.

سجلت حالة وفاة لمصاب كورونا في مستشفى الأمير حمزة، يبلغ من العمر 73 عاماً وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة (ضغط وسكري وغدة درقية)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 9.

سجلت 3 حالات شفاء غادرت المستشفيات.

تم إجراء 3207 فحوصات لهذا اليوم، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنفذة حتى اليوم 82092 فحصاً.

تعقيباً على مادة إعلامية متداولة عن اختراع لجمعية المهندسين الوراثيين الأردنية مرتبط بفحوصات الكورونا PCR، تؤكد وزارة الصحة ما يلي: إن “الإنجاز” المشار إليه، والذي لم تثبت موثوقيته بعد، يعتبر جزءاً من ثلاثة أجزاء مكوِّنة لفحص كورونا.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة#عاجل pic.twitter.com/eMVQ9TxXa2 — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) May 2, 2020

كما تعاملت وزارة الصحة بكل إيجابية مع طلب الجمعية بتجربة كفاءة أداة مطورة محلياً وبديلة لأحد مكونات فحص PCR المستخدم لتحديد الإصابة بالكورونا المستجد COVID-19، وتعاوناً من الوزارة تم السماح للجمعية بتجربة عيناتهم بشرط تقييم النتائج مع خبراء وزارة الصحة وخبراء محايدين، وقام شخصان من الجمعية بتجربة عشر عينات فقط، وحتى الآن لم تسلم النتائج لوزارة الصحة للوقوف عليها.

وللآن، لم تتقدم الجمعية بأي طلب رسمي لوزارة الصحة أو للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لاعتماد ما قامت بتطويره.

وزارة الصحة منفتحة على جميع المبادرات التي يمكن أن تسهم في تعزيز إمكانات مواجهة الوباء، بعد إثباتها لموثوقيتها الصحية والإجرائية واعتمادها من المرجعيات الصحية الرسمية.

إجراءات أخرى:

بالنسبة لعودة المجموعة الأولى من الأردنيين في الخارج، ما زالت عملية إرسال الأرقام المتسلسلة لغايات استخدامها في حجوزات الطيران، ودفع تكاليف الإقامة للعائدين، ضمن المجموعة الأولى مستمرة. وقد رصدت خلية الأزمة حالات لم تصلها الأرقام المتسلسلة الخاصة بها بسبب خطأ في إدخال أرقام الهواتف الخلوية أو البريد الإلكتروني، وتتم معالجة هذه الحالات بالتواصل مع أسرهم لتصحيح بياناتهم واستكمال حجوزات السفر والإقامة.

لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ما زالت تقيّم إمكانية تمديد مواعيد العمل للمطاعم ومحال الحلويات المصرّح لها بالعمل من خلال خدمتيّ التوصيل والمناولة، لما بعد السابعة مساء، في ضوء طبيعة الطلبات خلال شهر رمضان المبارك وتوقيتها.

آلية حركة المركبات ليوم الأحد 3 أيار 2020 :