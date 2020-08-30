لا إصابات جديدة بكورونا في اربد

احمد التميمي

اربد – قال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب انه ولليوم الثالث على التوالي لم تسجل محافظة اربد اي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور نتائج مئات العينات كانت “سلبية”.

وأكد الشياب للغد أن هناك بنايات في المحافظة ما زالت تخضع للحجر المنزلي متوقعا ان يتم خلال الأسبوع الحالي فك الحجر عنها بعد مرور 14 يوم من حجرها بانتظار نتائج الفحوصات الأخيرة للمخالطين.

وأشار الى أن فرق التقصي الوبائي ما زالت تقوم بسحب العينات من المخالطين للمصابين واخرى عشوائية، مؤكدا ان الوضع الوبائي في المحافظة مستقر.

Ahmad.altamimi@alghad.jo