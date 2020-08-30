إربدمحافظات

لا إصابات جديدة بكورونا في اربد

منذ ساعتين
أحد كوادر فرق التقصي خلال عمله في حي القصيلة بمدينة إربد -(الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احمد التميمي
اربد – قال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب انه ولليوم الثالث على التوالي لم تسجل محافظة اربد اي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور نتائج مئات العينات كانت “سلبية”.
وأكد الشياب للغد أن هناك بنايات في المحافظة ما زالت تخضع للحجر المنزلي متوقعا ان يتم خلال الأسبوع الحالي فك الحجر عنها بعد مرور 14 يوم من حجرها بانتظار نتائج الفحوصات الأخيرة للمخالطين.
وأشار الى أن فرق التقصي الوبائي ما زالت تقوم بسحب العينات من المخالطين للمصابين واخرى عشوائية، مؤكدا ان الوضع الوبائي في المحافظة مستقر.
Ahmad.altamimi@alghad.jo

مقالات ذات صلة

التربية: لا نية لتحويل أقدم مدرسة في إربد لمتحف ونقل الطلبة مؤقتا بسبب خطورتها

منذ 3 ساعات

الطريق الخلفي: تحويلة تتسبب بحوادث وازمات سير على طريق العقبة

منذ 18 ساعة

عشائر ومناطق بجرش تنشط في فرز مرشحيها بانتخابات داخلية

منذ 18 ساعة

العقبة: حجوزات نهاية الأسبوع تقفز إلى 90 % بسبب الحظر الشامل

منذ 18 ساعة
انتخابات 2020
72 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock