لا إصابات جديدة في مزارع الأبقار بالضليل

بناءا على الإجراءات المتخذة من قبل اللجان العاملة ضمن ملف الحمى القلاعية فقد قررت وزارة الزراعة اليوم العمل وفق التالي:

أولا : استمرار عمل خبراء منظمة الصحة الحيوانية إلى المحافظات الجنوبية وذلك بتقييم إجراءات وزارة الزراعة وتحديد مصدر العدوى وانتهاء الزيارات لمحافظات الشمال وبؤرة الإصابة في الضليل .

ثانيا : لا تسجيل لأي إصابات في مزارع جديدة ضمن مزارع الأبقار في الضليل ولا تسجيل إصابات في مزارع خارج منطقة الإصابة.

ثالثا : استمرار الإجراءات الاحترازية في محيط بؤرة الإصابة.

رابعا: مخاطبة وزير الإدارة المحلية للإيعاز لمن يلزم بفتح أسواق المواشي في محافظات الجنوب ( الكرك، الطفيلة، معان ، العقبة ) اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 17\2\2023 وذلك وفق مراقبة ومتابعة بيطرية من قبل مديرية الزراعة المعنية ويسمح فقط لمريي وتجار الأغنام فقط مع منع دخول العجول والأبقار.