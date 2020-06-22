أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

لا إصابات محلية بكورنا اليوم في الأردن .. وتسجيل 9 حالات من الخارج

منذ 14 ثانية
عينات فيروس كورونا- تعبيرية
عينات فيروس كورونا- تعبيرية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء اليوم الاثنين عن تسجيل9 إصابات جديدة بكورونا غير محلية، وزعت على النحو التالي:

8) حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (4 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الكويت، و1 الباكستان، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة).

▪︎حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً 12 حالة شفاء لهذا اليوم، 11 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء.
كما تمّ إجراء (5264) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (336133) فحصاً.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن 1042 إصابة.

وجددت وزارة الصحّة الدعوة للمواطنين لاستخدام تطبيق (أمان) بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، من خلال تنبيههم في حال مخالطة أشخاص مصابين. كما تدعو الوزارة جميع الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات ضرورة المسارعة لزيارة المراكز والمختبرات الصحيّة المختصّة، لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالاتهم.

مقالات ذات صلة

طلب رسمي أردني للحصول على مطعوم كورونا حال تصنيعه

منذ 41 دقيقة

الملك: مساعٍ لاستقطاب مستثمرين لإقامة مشاريع سياحية في الأردن

منذ 48 دقيقة

عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل بضم أراض فلسطينية

منذ ساعة واحدة

امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة خارج الأردن في 2 و5 تموز

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock