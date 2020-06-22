لا إصابات محلية بكورنا اليوم في الأردن .. وتسجيل 9 حالات من الخارج

عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء اليوم الاثنين عن تسجيل9 إصابات جديدة بكورونا غير محلية، وزعت على النحو التالي:

8) حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (4 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الكويت، و1 الباكستان، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة).

▪︎حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً 12 حالة شفاء لهذا اليوم، 11 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

كما تمّ إجراء (5264) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (336133) فحصاً.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن 1042 إصابة.

وجددت وزارة الصحّة الدعوة للمواطنين لاستخدام تطبيق (أمان) بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، من خلال تنبيههم في حال مخالطة أشخاص مصابين. كما تدعو الوزارة جميع الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات ضرورة المسارعة لزيارة المراكز والمختبرات الصحيّة المختصّة، لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالاتهم.