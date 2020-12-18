لا احتجاج في “عمومية” اتحاد الكرة

عمان – الغد – كان لافتا في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، غياب ممثلي الأندية عن الحديث والنقاش، وشرح الصعوبات خاصة المالية منها، في خطوة اعتبرت متوقعة لبعضهم، ومفاجئة لبعضهم الآخر.

المفاجئ في الموضوع، أن الأندية وقبل الاجتماع، كانت تهدد وتتوعد بالحديث وتقديم الشكاوى، والبوح بكل ما لديها من آهات، ليمضي الاجتماع دون شكاوى أوتذمر أو توضيح أو احتجاج لا من قريب ولا من بعيد، في مشهد مفاجئ لبعضهم ومتوقع لبعضهم الآخر.

وكانت الأحاديث التي جرت بين الأندية، تتوعد بكشف معاناتها، وطرح مطالبها خلال الاجتماع، قبل أن تحدث المفاجأة، وتلتزم جميع الأندية بالصمت.

إلى ذلك، شهد اجتماع الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، حضور 43 شخصا من أصل 74، قبل أن يلتحق 5 اعضاء ليرتفع عدد الحضور لـ48.

الاجتماع رفض مطالب الدرجة الثالثة بتوفير دعم مادي، كما تم رفض تعيين ممثل لهذه الاندية في اتحاد كرة القدم.

الاجتماع تطرق إلى أن دعم المناصير في الفترة الماضية كان يصل إلى 137 الف دينار شهريا. تفاؤل الأمير علي بموسم أفضل، وتأكيد دعم المنتخب الوطني، ووعود بموسم قادم أفضل في الجوانب المادية، كان مثار اعجاب من الأندية التي تحدثت بهذا الأمر. – (أخبار النجوم)