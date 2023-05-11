لا تتبرم من السعال بعد الزكام.. تعرف على فوائده الكبيرة

دبي- عند الإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، تحدث معاناة من السعال بعد العطس والزكام وسيلان الأنف. ويتساءل البعض عن سبب استغراق السعال أحيانًا وقتًا طويلاً بعد اختفاء باقي الأعراض، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Live Science.

الالتهاب المستمر

قال الدكتور ألبرت ريزو، كبير المسؤولين الطبيين في جمعية الرئة الأميركية، إن الالتهاب المستمر هو السبب الرئيسي وراء استمرار السعال لفترة طويلة. ويمكن أن يكون لهذا الالتهاب مصادر عدة، مما يجعل علاجه صعبًا. تشمل هذه المصادر الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، التي تسبب التهاب مجرى الهواء والأنف، والذي يؤدي بدوره إلى تهيج الأغشية المخاطية في مجرى الهواء والأنف وينتج المخاط- البلغم والمخاط المرتبط بنزلات البرد.

الإصابات السابقة والتدخين

ووفقًا للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، يؤدي التهاب الأنف إلى التنقيط الأنفي الخلفي، وهو المخاط الذي يسيل عبر الحلق من الأنف وهو سبب شائع للسعال. وأضاف الدكتور ريزو أنه عندما تدخل الجزيئات إلى مجرى الهواء من خلال الأنف أو الفم، فإنها يمكن أن تحفز مستقبلات عصبية في الرئتين لتخبر الدماغ، أنها جزئيات غير مرغوب فيها. ثم يتراكم الضغط في الحجاب الحاجز، ويُطرد الهواء بقوة، ويخرج معه الغبار والطعام والمخاط.

شرح الدكتور ريزو، قائلًا إن التهاب الأنف والسعال يستمران بعد نزلات البرد لأن التهاب مجرى الهواء قد يستغرق بضعة أسابيع حتى يهدأ، ويمكن أن تزداد الفترة الزمنية إذا كان الشخص قد أصيب بالتهابات سابقة في الرئة أو كان مدخنًا.

الخلايا الالتهابية

عندما يمرض شخص ما، تساعد خلايا مناعية خاصة تسمى البلاعم والعدلات في مكافحة الالتهابات في مجرى الهواء، وهي نفسها خلايا التهابية.

وقالت الدكتورة إيمي ديكي، طبيبة الرعاية الرئوية والسريرية في مستشفى ماساتشوستس العام MGH ومدرسة في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن الخلايا الالتهابية تبقى، في بعض الأحيان بعد انتهاء الزكام، في مجرى الهواء وتبقيه ملتهبا، ولهذا السبب يمكن أن يستمر السعال بعد الإصابة.

أنسجة شديدة الحساسية

في غضون ذلك، يمكن أن تكون أنسجة مجرى الهواء الحساسة شديدة الحساسية للجزيئات التي تدخل من خلال الأنف أو الفم. ذلك لأن هناك نظامًا معقدًا من الأعصاب والعضلات في مجرى الهواء والحلق والدماغ يتحكم في السعال.

سعال لمدة 3-4 أسابيع

قالت الدكتورة ديكي “إن الفيروسات والمخاط تعمل وكأنها مطرقة انعكاسية والسعال هو الساق التي تتعرض لضربة المطرقة. بمجرد أن ينخفض الالتهاب، يصبح رد الفعل هذا أقل حساسية ويجب أن يختفي السعال.

وبالنسبة للسعال الذي يستمر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد المرض، فإن هناك بعض العلاجات المنزلية والسلوكيات، التي يمكن أن تساعد على تقصير مدة بقاء السعال (أو على الأقل تخفيف الأعراض)”.

علاجات منزلية

وأردفت الدكتورة ديكي، قائلة: “إذا كان التنقيط الأنفي الخلفي مصحوبًا بسعال، فإن محلولا ملحيا للأنف أو المنشطات الأنفية يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب الذي يسهم في التنقيط”.

وأضافت “أن أقراص استحلاب الحلق يمكن أن تساعد أيضًا على تهدئة الحنجرة وقمع السعال”.

عسل النحل والمحلول الملحي

وفقًا لدراسة، أجريت العام 2021 ونشرت في الدورية الدولية لطب القلب والرئة وإعادة التأهيل، تظهر الأبحاث أن العسل والمحلول الملحي يمكن أن يساعدا على تخفيف السعال. لكن ما يزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعالية وسلامة المنتجات الطبيعية.

فوائد السعال

في حين أن السعال يمكن أن يكون مزعجًا، فمن المهم تذكر أن السعال يخدم وظيفة المناعة. إذا بقيت المهيجات والمخاط في الممرات الهوائية، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة مجرى الهواء الرقيقة أو الرئتين، أو حتى تعيق التنفس.

توصي الدكتورة ديكي بممارسة الرياضة لتحفيز التنفس العميق لتخفيف المخاط، أو تناول طارد للبلغم وهو المخاط الرقيق وتسهيل السعال، مما يمكن أن يساعد على التخلص من المهيجات الالتهابية.-(العربية نت)