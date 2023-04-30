لا تخافوا على الإطلاق

معاريف

د. حاييم مسغاف 30/4/2023

حتى ألف مظاهرة لن تنجح في أن تقنعني بأن من يقف خلفها حقا يخاف على مصير الديمقراطية في دولة إسرائيل. الشعار في هذا الموضوع الذي لا يوجد له أكثر ازدواجية برأيي ولد في مكاتب الدعاية المختصة في هندسة الوعي. لا يوجد سبيل آخر لان نشرح في نظري نجاحه في تسميم عشرات الآلاف.

مهندسو الوعي أياهم، بالمناسبة، اولئك الذين هم قلقون جدا على أن يحمونا من الدكتاتورية التي ستنزل علينا على حد قولهم مثل سحابة سوداء في يوم صيف صاف، لم يبدوا قلقا مشابها عندما حاولت الحكومة السابقة العمل على مبادرات تشريع مخيفة أكثر باضعاف؛ كذاك الذي سعى لان يقرر بانه لا يمكن اسقاط حكومة قائمة في السنتين الأوليين من ولايتها، مهما يكن. “الدكتاتورية”، على أي حال، عزيزة على قيادة الاحتجاج فقط عندما يصعد معسكر اليمين إلى الحكم.

عمليا، محظور أن ننسى بأن وكلاء الفوضى اولئك الى هذا الحد أو ذاك، وصلوا في حينه إلى منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور في كل منتهى سبت. تلك العروض، بالهام أكبر قليلا ترافق المتظاهرين اليوم أيضا. ملابس مختلفة، رقصات حول النار. إغلاق طرق وشرطة حيادية كانت هناك ايضا؛ ناهيك عن المحكمة العليا التي قدست حق التظاهر حتى في ظل المس بحقوق الاخرين.

وبعد أن قلت كل هذا، أقول لأصدقائي في معسكر اليمين:” محظور عليكم أن تنزلوا أنظاركم أمام المال العظيم الذي يسكب في كل أسبوع في صالح المعسكرات؛ حتى لو كنتم تفهمون بانه يوجد كثيرون جعلوها مثابة “مكان عمل” مجد على نحو خاص. فقد انتخبت حكومة، وهي تعتمد على اغلبية صلبة من 64 نائبا. ملايين الاشخاص الذين خرجوا الى صناديق الاقتراع يريدون دولة يهودية؛ كما كتب في وثيقة الاستقلال.

ما يقودني الى بن غفير. لست من مؤيديه. لكني احب تصميمه. فهو لا يخاف من قادة الفوضى في شوارعنا. رابطة المحامين في اسرائيل قبلته في صفوفها رغم اداناته لان مبدأ نظام التائبين هو من القواعد الحديدية للقضاء العبري.

كما أن بن غفير لا يطأطئ الرأس أمام المستشارة القانونية للحكومة، وهذا أيضا ما أحبه لديه. ملابسات تعيينها برأي لا تحسن لها. “السبات الشتوي” الذي عانت منه في اثناء ولاية الحكومة السابقة يثير لدي التخوف من أنها تتصرف ظاهرا بشكل تمييزي. هذا ما دفع بن غفير لان يقف بنفسه في المحكمة العليا في المداولات في الالتماس الذي رفع ضده. بن غفير لا يسمح لأحد، حسب أفضل انطباعاتي، أن يسرق له إنجازات قائمته في صندوق الاقتراع. هكذا تبدو الديمقراطية في كل الدول الغربية. بعد أن يتغير الحكم يرحل الموظفون الكبار إلى بيوتهم. كل السفراء يقدمون كتب الاستقالة. الحكومات لا تأخذ بالوراثة مستشارين قانونيين عينتهم الحكومات السابقة. رؤساء المحاكم لا يحاولون التدخل في نتائج الانتخابات. الجنرالات المتقاعدون لا ينشرون كتب احتجاج. الاحتجاجات الموضعية تستقبل بتفهم، لكن ليس الاحتجاجات ضد مجرد تغيير الحكم. ليس لهذا مكان في النظام الديمقراطي.

في حينه قيل في مطارحنا انه لا ينبغي الخوف لا من المختلفين ولا من المحقين بل فقط من ذوي الوجهين. ومثل هؤلاء يوجد كثيرون للاسف في أوساط المحتجين زعما ضد مظالم وهمية.