لا تستخفوا بالخوف المتسلل إلى المجتمع

إسرائيل هيوم

يوعز هيندل 10/2/2023

عندما لا تكون جسور، يكون خطر حرب أهلية. لا تستخفوا بهذا الخوف الذي يتسلل الى المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كنتم مع الحكومة. فللخوف يوجد ميل لأن يصبح طاقة لا يمكن التحكم بها. خوفي هو من الجينات اليهودية -حرق الغلال.

قبل سنة فقط، نشر رئيس المعارضة في حينه بنيامين نتنياهو أشرطة بالانجليزية مع ادعاءات عن أن إسرائيل هي دكتاتورية. ابنه استخدم علم كوريا الشمالية في الشبكات الاجتماعية وسار بعدهما جمهور من المعجبين الإسرائيليين. صورة المرآة الأليمة هي ما نراه نحن الآن. تصفيق لكل شركة تسحب الاستثمارات من إسرائيل. رجال أعمال يبحثون كيف يؤلمون الدولة وكأن هذا هو الألم الخاص للائتلاف. لا نتنياهو ولا رافعو أعلام كوريا الشمالية من مؤيديه فكروا في حينه عن الدولة وعن اليوم التالي -ولا ساحبو الاستثمارات الآن. هكذا يبدو جنون المنظومات.

ثورة الخبز

هذا الأسبوع، اتصل بي صديق قبلي بسنة في الوحدة البحرية. رجل ممتاز، وطني، يقوم بالاحتياط، تكنولوجي أعلى من الشمال. هو قلق حقا. اسمع الاستخفاف بالتكنولوجيين، بالاركانيين، بالطيارين. في إحساس الضغط الذي يعيشونه. افترض أن معظمهم بالفعل لم ينتخبوا الحكومة. ماذا في ذلك؟ مهمة الحكم هي صيانة الدولة -لا البحث عن مذنبين.

عندما تفترض وزيرة زائدة مثل غليت دستل اتبريان التي يفترض أن تشرح اسرائيل في الخارج بأن المتظاهرين تمولهم ألمانيا وإيران -كيف يفترض أن يشعر من يتظاهر؟ عندما يقول حاييم بيتون، وزير في وزارة التعليم -منصب زائد آخر- لمديري المدارس، إن 40 في المائة من تلاميذ الصف الأول هم حريديم. وإذا لم يخافوا بما يكفي في حينه فليخافوا أكثر -ما الذي يحققه؟ ما الذي يجعلهما يدخلان إصبعا في عين الطرف الآخر؟ هكذا تشوه أيضا الموقف من مؤسسات الدولة: الشرطة، الشاباك، النيابة العامة أو ببساطة “الجنرالات” -وكأن الحديث لا يدور عن أناس عرضوا حياتهم للخطر فيما تملص آخرون. هناك حاجة لقدر كبير من التدمير الذاتي لجعل كل من أسهم للدولة عدوا عندما لا نتفق معه.

أنا ايضا مع اصلاح جهاز القضاء -مع تعديلات طفيفة في الاصلاحات، لأجل ابقاء قيود القوة على السياسيين. الموضوع هو أن هكذا لا يمكن الوصول الى توافقات ولا الى نتائج، هكذا نصل فقط الى الصدام.

بالنسبة لمعظم الاسرائيليين، لا تغير لجنة تعيين القضاة شيئا في حياتهم وكذا القوانين الشخصية التي تستهدف إعادة درعي الى مكتب الوزير او السماح لنتنياهو بتلقي التمويل لنفقاته، لا تخدم مصالح المواطن العادي. هذه قوانين لمنفعة اسرائيل الغنية تلك التي من رحافيا ومن الفيلا في صفصوفا، التي لا تعرف ماذا يعني دفع قرض سكن وكم تكلف روضة الأطفال. اسرائيل المنقطعة. الاحتياجات الجماهيرية بسيطة: ألا تطلق النار على سكان الجنوب من غزة وألا تكون عمليات، وأن يوفروا الردع بالضبط مثلما وعدوا. لا ثورة خبز، صحة، تعليم، أن تكون بنى تحتية متطورة، وزراء يعملوا، ينشروا بنى تحتية، يوزعوا الميزانيات بمنطق. لا كأولئك الذين يهتمون بأنفسهم.

أأحد قال “استيطان”؟

في دوائر اليسار يهتمون جدا بالجلد الذاتي و”ترميم المعسكر”. الحقيقة هي أن من يحتاج الى الترميم هو اليمين. فغياب اليمين الليبرالي في الانتخابات الأخيرة خلف هنا خريطة سياسية عديمة الجسور والنظرة الى المدى البعيد. هذا هو الاصلاح الاكثر إلحاحا في هذه اللحظة.

خذوا مثلا موضوع الاستيطان في المناطق. أنا ممن يرون في اعادة السيادة الى النقب والجليل منطقة مهمة بما لا يقل عن الاستيطان في المناطق. لكن في الائتلاف الحالي هناك من كرسوا حياتهم المهنية للاستيطان. بعد شهر من اقامة الحكومة السابقة، نشر في هذه الصحيفة انتقاد على أن مجلس التخطيط الاعلى في المناطق لا ينعقد -مجلس مهمته اقرار البناء في المستوطنات اليهودية. في ـيار 2022 اقرت 4 الاف وحدة سكن، ومنذئذ- لا شيء.

أذكر هذا لأنه قبل أسبوعين، في اعقاب العمليات، صدر بلاغ من مكتب نتنياهو مع وعد بمخططات بناء -في الاسبوع ذاته. مر اسبوعان ونصف، وها هو -يتبين انه يوجد تعهد بتجميد البناء، وبتسلئيل سموتريتش طلب من زعماء الاستيطان ألا يصعدوا الى الارض. حزب “ميماد” الجديد. غني عن البيان ان مجلس التخطيط للبناء اياه لم ينعقد.

انتقاد؟ غضب على وقف البناء؟ لا شيء. صمت.

هذه هي خلاصة المشكلة في حكومات “اليمين المليء”. الخيال تحقق. لا يوجد “لا سمح الله” رجال وسط أو يسار صهيوني في هذه الحكومة. ظاهرا كان يفترض أن يدفعوا قدما بالاستيطان. ان يفعلوا ما وعدوا به في الخان الأحمر. عمليا يدفعون قدما بامتيازات شخصية. من يبحث عن يمين في الاستيطان، حوكمة، حماية الوطن -هذا ليس هناك. وزراؤها يئسوا من أن يكونوا يمينا. وهم يكتفون بلقب “وزير ثانٍ” والشقاق مع اليساريين.

بشكل غريزي، تدخل اسرائيل الى سنتها الـ75. العقد الثامن، الزمن الذي سقطت فيه ممالك اليهود السابقة. أفترض أيضا أن من أولئك الاسرائيليين الذين عاشوا في المملكة الاولى أو الثانية لم يفكروا في سيناريو يختفي فيه كل ما يعرفون. لقد نظر حوله ورأى أرضا مستقرة، السيادة والحكم الذي يعرفه. ولا بد أنه سمع عن السياسة الداخلية وعن الخصومات لكنه لم يتخيل ان هكذا ستكون الامور. وعندها، ذات يوم، حصل هذا. إذ إن الدول تنتهي وتختفي.

إذن ماذا يهمني اذا كنت ترفع علم كوريا الشمالية او تسحب الاستثمارات؟ في الحساب التاريخي، أنتم الأمر ذاته.