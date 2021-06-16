لا تستطيع النوم؟ إليك 9 عادات صحية للتغلب على الأرق

دبي– ترغب بالتغلب على الأرق؟ إذاً، تجنب التوجه إلى الفراش إلا عندما تشعر بالنعاس. وما هي الخطوات الأخرى التي يمكنك اتباعها للنوم بشكل جيّد؟

ويعاني بعض منا من الأرق ليلاً، ولذلك، إليك بعض العادات الصحية التي يمكنك الالتزام بها لمساعدتك في أخذ القسط الكافي من النوم، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للمنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، “عش بصحة”، عبر موقع “تويتر”.

يقولون:

“من زان نومه زان يومه” !

احرص على العادات الصحية اللي تساعدك في التغلب على الأرق 😴 #عش_بصحة pic.twitter.com/2mSK4cyY1j — عش بصحة (@LiveWellMOH) May 19, 2021

9 عادات صحية للتغلب على الأرق: