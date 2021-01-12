لا تسجيل أو ترخيص لأي مركبة حكومية دون أجهزة تتبع الكتروني

عمان- الغد- تقوم وزارة النقل وبالتعاون مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام بتنفيذ تعميم قرار رئاسة الوزراء المتضمن عدم تسجيل او ترخيص اي مركبة حكومية دون تركيب اجهزة تتبع الكترونــي ابتداء من العام الحالي .

وقالت امين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني أنه وبهدف لتبسيط وسهولة الاجراءات على الجهات الحكومية بدوائر الترخيص ستقوم الوزارة بإصدار رابط الكتروني قريبا لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات تمكنهم من معرفة المركبات المثبت عليها اجهزة تتبع الكتروني والمركبات المستثناة من تركيب جهاز تتبع الكتروني حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ودون الحاجة الى المعاملات الورقية.

واضافت التهتموني انه هناك استثناءات سيتم مراعاتها على أن تكون مبررة ويتم ابراز نموذج معتمد ومختوم صادر عن مديرية تتبع المركبات الحكومية في الوزارة.

وذكرت التهتموني انه يتم التنسيق حاليا بين وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية لإصدار قرار يشمل تامين المركبات الحكومية وصيانتها والية صرف المحروقات لها.

ويذكر ان اهداف نظام التتبع الالكتروني للمركبات الاليات الحكومية يتضمن شمول كافة المركبات الحكومية ضمن النظام ، واعادة هيكلة الاسطول الحكومي من المركبات من خلال قاعدة بيانات شاملة لكافة المركبات ، والتوفير على الخزينة العامة جراء عمل المركبات الحكومية ضمن اطار العمل الرسمي فقط .

كما يسعى النظام لخفض الكلف المالية المترتبة من المحروقات والتامين والصيانة على المركبات ، وخفض مخالفات المركبات الحكومية من خلال مراقبتها واجراء اللازم عند تكرار المخالفات من خلال ديوان المحاسبة، واعادة تدوير المركبات الحكومية من خلال مراقبتها بالنظام الالكتروني وحساب الفائض منها وايضا تحقيق الرضا المجتمعي حول استخدام المركبات الحكومية .