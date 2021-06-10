“لا تصالح”.. مزيج بين الرمزية والكوميديا الخفيفة

عمان-عرضت مساء يوم الثلاثاء مسرحية “لا تصالح” تأليف وإخراج حكيم حرب، على خشبة مسرح الشمس في عمان

وحمل العرض الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري وجمهور من الفنانين والمهتمين، واتكأ على التجريب المسرحي والمزج في الأساليب بين الرمزية والكوميديا الخفيفة ومسرحة المسرح والتنقل بين الخيال والواقع والماضي والحاضر؛ وعلى مضامين من خلال استحضار الحكاية التاريخية للمهلهل وحرب البسوس، وإسقاطها على الواقع المعاصر، ورسائل على المستويين الفردي والجمعي، بحيث الأولى تدعو لسعي الفرد نحو تحقيق حلمه مهما كانت الصعوبات التي تعترضه، فيما الثانية حملت دلالات تحيلنا إلى القضية الفلسطينية وعدم اليأس من التحرير.

ووفق المخرج في تقديم رؤية مسرحية مميزة للعمل وإدارة الممثلين الهواة في تقديم العرض المسرحي بمصاحبة الثراء في مختلف عناصر السينوغرافيا التي جاءت معبرة ومنسجمة مع سياقات العرض.

وجاء هذا العرض الذي اختتم مشاهده بقصيدة “لا تصالح” للشاعر المصري المعروف أمل دنقل، ضمن الدورات التدريبية للهواة التي ينظمها مسرح الشمس بالتعاون مع المخرج حرب لتعزيز الذائقة المسرحية لدى المجتمع مما يسهم بخلق ثقافة مسرحية واعية وجيل مسرحي جديد. وفي الختام وزع البراري وحرب ومؤسس مسرح الشمس المخرج المسرحي الدكتور عبدالسلام قبيلات، شهادات الدورة على المشاركين فيها من الممثلين في العرض المسرحي.

يذكر أن هذا العرض المسرحي يأتي نتاج للدورة التدريبية في “فن التمثيل للهواة” التي شارك فيها عدد من خريجي هذه الدورة من مختلف الفئات العمرية الأطفال واليافعين والشباب.-(بترا)