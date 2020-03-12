لا تعطيل للمدارس والجامعات.. قرارات جديدة بشأن كورونا

محمود الطراونة

عمان- استثنى مجلس الوزراء تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيريّ الصحة الدكتور سعد جابر والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن مجموعة إجراءات حكومية إضافية للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف جابر أنه سيتم دراسة موضوع تعليق الدراسة مجددا، مضيفا أن الوضع في المملكة جيد جداً ولا حالات جديدة، مضيفا أن حالة المصاب بـفيروس كورونا جيدة و سيخرج غدا بعد الفحص.

وتابع أنه لم نمنع أي مواطن أردني للعودة للمملكة، في حين سيتم إغلاق المعبر الجنوبي مع إيلات، وسيتم اتخاذ إجراءات بشأن العمال الأردنيين هناك.



وأشار وزير الصحة إلى أنه جرى تأهيل مختبرين في القطاع الخاص لفحص فيروس كورونا وسمح لهما بالعمل.

وأن هناك دراسة لإغلاق المقاهي ومنع “الأرجيلة”، ودور العبادة والسينما في حال أصبح هناك قرارا في الإغلاق سيغلق.

وقال العضايلة، سنخصص عددا من محطات التلفاز لعرض المنهاج الأردني في حال تطلب الأمر، وأن هناك خطوات وإجراءات سنتخذها لاحقاً بحسب تطورات الأمور، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأن التجمعات العامة قريبا، مضيفا أن النقابات حرة بإجراء الانتخابات ولا نمنعهم .