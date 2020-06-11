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لا تغييرات على التصنيف الدولي للفيفا بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين

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مدريد – أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس تصنيف الشهر لمنتخبات الرجال دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في 9 أبريل (نيسان) الماضي لعدم إقامة مباريات.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في محتلف أنحاء العالم تدريجيا، مازال فيروس كورونا المستجد عائقا أمام تنظيم مباريات دولية، حيث يواصل منتخب بلجيكا التربع على عرش التصنيف.

العشرة الأوائل عالميا: 1-بلجيكا 2-فرنسا 3-البرازيل 4-إنجلترا 5-أوروغواي 6-كرواتيا 7-البرتغال 8-إسبانيا 9-الأرجنتين 10-كولومبيا.

الخمسة الأوائل عربيا: 27-تونس 35-الجزائر 43-المغرب 51-مصر 55-قطر.

الخمسة الأوائل أفريقيا: 20-السنغال 27-تونس 31-نيجيريا 35-الجزائر 43-المغرب.

الخمسة الأوائل آسيويا: 28-اليابان 33-إيران 40-كوريا الجنوبية 42-أستراليا 55-قطر. (إفي)

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