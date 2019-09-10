لا تفاهمات بين “الأطباء” و”الصحة”.. والتصعيد مستمر

محمد كيالي

عمان- علمت “الغد” من مصدر مطلع داخل اجتماع مجلس نقابة الأطباء ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، المقام منذ الساعة العشرة من صباح اليوم ولغاية اللحظة، في وزارة الصحة، أن الطرفين لم يتوصلا لأي تفاهمات حول وقف الإجراءات التصعيدية التي لوحت بها النقابة فيما يخص حقوق منتسبيها العاملين في القطاع العام للحصول على حوافز بنسبة 70% كاملة.

وأكد المصدر أن حالة من الشد والجذب تسود الاجتماع، وأن الطرفان مستعدان لبحث المطالب في اجتماع آخر، مشددا في ذات الوقت أن مجلس النقابة لم يتخذ قرارا بالعدول عن التوقف عن العمل والاجراءات التصعيدية لغاية الآن.

وكان مجلس نقابة الأطباء قرر مؤخرا الدخول في اعتصام يوم الأحد المقبل، وتنفيذ إضراب عن العمل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي لمدة يومين، وفي الأسبوع الأخير من الشهر ذاته سيتم اللجوء لإضراب لمدة 3 أيام.

وعلمت “الغد” أنه في حال عدم صرف حوافز الأطباء كما تم الاتفاق عليها بنسبة 70 % فإنه سيتم اللجوء إلى إضراب مفتوح عن العمل.

ويجتمع مجلس نقابة الأطباء بوزير الصحة حاليا في الوزارة لبحث مطالب أطباء القطاع العام والخاصة بالحوافز والعلاوات الفنية والمسمى الوظيفي للأطباء الذين اجتازوا امتحان الإقامة وأخفقوا بامتحان البورد.