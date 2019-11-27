لا تفوّت عروض الجمعة السوداء الرائعة من هواوي!

ما تزال عروض الجمعة السوداء الرائعة التي تقدمها هواوي لعشاقها في الأردن تلاقي نجاحاً كبيراً بعد انطلاقها قبل عدة أيام.. وإذا لم تكن قد سمعت عنها بعد، فإن العملاق الصيني يقدم مجموعة من العروض المدهشة التي ستجعلك بكل تأكيد متشوقاً ومتحمساً لاغتنام الفرصة، واقتناء ما تحب من منتجات هواوي المتميزة.

تشمل العروض الرائعة في الجمعة السوداء من هواوي، هاتف Huawei P30 Lite سعة 128 جيجابايت، وهو الجهاز المحبوب من سلسلة P، نظراً لمواصفاته الرائعة وسعره المذهل. يحتوي الجهاز على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع عدسة بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية تصوير فائقة الاتساع تبلغ 120 درجة، وعدسة بدقة 2 ميجا بيكسل، بما يعطي عمقاً مذهلاً للصور مع إظهار تفاصيل المشهد وتأثيراته بشكل واضح ودقيق، ويجعل الهاتف يتنافس مع الكثير من الأجهزة عالية المستوى. وستلتقط لك الكاميرا الثلاثية صوراً مذهلة طوال اليوم وخلال الليل أيضاً بفضل الوضع الليلي.

يضم هاتف Huawei P30 Lite أيضاً كاميرا أمامية هائلة بدقة 24 ميجا بكسل، مدعومة بتقنية “AI Selfie Superstar”، التي تعمل على تحسين الإضاءة وإبراز معالم الوجه من أجل التقاط صورة سيلفي مثالية. وإلى جانب ذلك، يحتوي هذا الجهاز المدهش على بطارية سعة 3340 مللي أمبير في الساعة، مما يجعلك مطمئناً بشأن استهلاك شحن الهاتف. ويأتي الجهاز بمعالج 710 Kirin، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، مما يلبي احتياجاتك للحصول على طاقة أكثر كفاءة لجميع التطبيقات والألعاب. هذا الجهاز المحبوب متوفر خلال عروض الجمعة السوداء بسعر 202 ديناراً مقارنة بسعره الأصلي 212 ديناراً.

وتقدم هواوي في الجمعة السوداء أيضاً عرضاً على ساعتها الذكية المدهشة التي استهوت العديد من الأفراد: Huawei Watch GT. وتعمل الساعة بنظام تشغيل Lite OS المطور من هواوي لتوفير عمر بطارية طويل للغاية. وتحت وضعيات الاستخدام الطبيعية، بما يشمل ارتدائها طوال اليوم، مع تشغيل خاصية مراقبة معدل ضربات القلب، وإحصائيات النوم الذكية خلال الليل، وممارسة تمرين لمدة 90 دقيقة في الأسبوع، وتفعيل إشعارات الرسائل النصية، يمكنك أن تتوقع استخداماً كاملاً لوظائف Huawei Watch GT لمدة تصل لأسبوعين متتاليين دون توقف منذ لحظة شحنها بالكامل. وتضم الساعة تقنية Huawei TruSleep™ 2.0، التي تساعد في تحديد ست مشاكل شائعة متعلقة بالنوم، وتوفر اقتراحات وخدمات شخصية لمساعدتك في الحصول على نوم أفضل. وبفضل تقنية مراقبة ضربات القلب TruSeen™ 3.0، توفر ساعة Huawei Watch GT قياساً ومتابعة لمعدل ضربات القلب على مدار اليوم (24 ساعة)، وتمنحك تفاصيل دقيقة حول حالتك الصحية. وإلى جانب ذلك، توفر الساعة أكثر من 10 أوضاع رياضية تساعدك في تتبع ومراقبة التمارين وجداول التدريب الخاصة بك. ومع هذه المواصفات الرائعة مجتمعة، لا بد لأي شخص يرغب في اتباع نمط حياة صحي من اقتناء ساعة Huawei Watch GT التي تُعرض بسعر 105 ديناراً خلال الجمعة السوداء، مقارنة بسعرها الأصلي 139 ديناراً.

ومن عروض الجمعة السوداء أيضاً، ميزان هواوي الذكي للجسم Huawei Smart Scale، والذي يوفر لك مؤشرات حول صحتك ومستوى لياقتك البدنية، ويتيح أمامك فرصة متابعة أهدافك الصحية وتحقيقها خطوة بخطوة. ويقدم الميزان قراءات دقيقة وفهم شامل للظروف البدنية، من خلال مؤشرات كتلة الجسم BMI، ومعدل الأيض الأساسي BMR، ونسبة الدهون، ووزن الجسم، وكتلة العضلات. ويمكنك اقتناء هذا الميزان المميز خلال الجمعة السوداء بسعر 29 ديناراً بدلاً من سعره الأصلي 39 ديناراً، وذلك حتى يوم 29 تشرين الثاني 2019 فقط.

ولن تتوقف عروض هواوي في الجمعة السوداء عند هذا الحد، حيث تشمل كذلك هاتف Huawei P30 Pro سعة 256 جيجابايت بسعر 559 ديناراً، مقارنة بسعره الأصلي 619 ديناراً، وستحصل عند اقتنائه خلال العرض على الهدايا المميزة التالية: كفالة لستة أشهر على الشاشة، وغطاء ذكي (smart cover)، ومُخزّن طاقة (Power Bank)، وشاحن لاسلكي، وشاحن سيارة. أما الهاتف نفسه سعة 128 جيجابايت فيمكنك اقتناؤه بسعر 499 ديناراً، مقارنة بسعره الأصلي 555 ديناراً، وستحصل على ثلاث هدايا مميزة: سماعات Huawei FreeBuds Lite اللاسلكية، كفالة لستة أشهر على الشاشة، وغطاء ذكي (smart cover). ويمكنك كذلك شراء هاتفHuawei P30 سعة 128 جيجابايت بسعر 365 ديناراً، مقارنة بسعره الأصلي 435 ديناراً، مع كفالة على الشاشة لستة أشهر وغطاء ذكي كهدية ضمن العرض.

لا تفوّت هذه العروض المميزة، واغتنم الفرصة لاقتناء منتجات هواوي المفضلة لديك عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو من خلال صفحة متجر هواوي الإلكتروني المخصصة لعروض الجمعة السوداء (https://huaweieshop.jo/black-friday).