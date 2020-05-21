لا تمديد لقرار فرض غرامات على رخص المهن بعد انتهاء “الإعفاء”

مؤيد أبو صبيح

عمان- رجح مصدر في أمانة عمان الكبرى “عدم تمديد قرار الحكومة فرض غرامات على رخص المهن بعد انتهاء قرار ” الإعفاء” نهاية الشهر الحالي”.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، إن القرار الحكومي بالإعفاء لـ”مهن الأمانة والبلديات” الذي صدر ضمن قرارت الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ينتهي العمل به في نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنه في الظروف العادية كانت تنتهي مهلة التجديد بدون غرامات مع نهاية شهر شباط ( فبراير) قبل أن يصدر في العادة قرار عن مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء مدة شهر. وجددت “الأمانة” منذ عودتها للعمل بعد عطلة اضطرارية بسبب “كورونا” مطلع الشهر الحالي نحو 400 رخصة مهن الكترونيا، قام اصحابها بدفع رسومها عبر التطبيقات الإلكترونية.

وفي المقابل يطالب تجار أمانة عمان الكبرى بإعفائهم من رسوم المهن عن السنة الجارية جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم لتعطل اعمالهم بسبب “كورونا”.

إلى ذلك، انخفضت مخالفات الكاميرات في العاصمة منذ بداية الحظر ورفعه جزئيا بنحو 90 % عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.