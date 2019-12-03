لا تمنعي طفلك من اللعب بالصلصال

الغد- الأمهات في العديد من المناسبات لا يعرفن كيفية الترفيه عن أطفالهن، ويصبحن متوترات للغاية حين يرين أنهم يشعرون بالملل ولا يستمتعون بأي شيء.

اللعب بالصلصال يعتبر نشاطا ترفيهيا لأي شخص بغض النظر عن سنّه، وإلى جانب مساعدة الأطفال على قضاء وقت ممتع، فإن هذا النشاط يتميّز بعدة فوائد أخرى.

فبفضل قطعة صغيرة من الصلصال، يستطيع الطفل قضاء وقت ممتع، كما أنه سيستفيد جسديا وعاطفيا. لذلك يحبذ أن تعوّد الأمهات أبناءهن على اللعب بالصلصال، دون غياب الإشراف عندما يكونون أصغر سنا ويحتاجون للمراقبة لتجنيبهم المخاطر.

فلعب الطفل بالصلصال والتعامل معه ولمسه من شأنه أن يساعده على تحفيز الإحساس الذي لا يقل أهمية عن حاسة اللمس، بحسب ما يؤكد الكاتب سيرجيو غاليغو أوفرو في تقرير نشرته مجلة “بيكيا بادريس” الإسبانية- كما نقلت الجزيرة-؛ لذلك لا ينبغي أن تمنع الأمهات أطفالهن من اللعب بالصلصال للأسباب التالية:

تعزيز الحس الإبداعي

من الجيد ممارسة الطفل دائما أنشطة وألعابا تنمي حسه الإبداعي، واللعب بالصلصال من أفضل الأنشطة لأنه يمكنه من استخدام مخيلته لصناعة أشكال مختلفة.

ولا يوجد أفضل من إعطائه قطعة صلصال والسماح له بإطلاق العنان لمخيلته، مع ضرورة منحه مساحة ليعتمد على مخيلته في صنع بعض الأشكال.

المساعدة على تحفيز الحواس

التعامل مع الصلصال ولمسه يحفّز حاسة اللمس عند الطفل وحواس أخرى مثل البصر والشم، وذلك بفضل ألوانه ورائحته التي سيتذكرها الطفل لفترة طويلة.

مساعدة الطفل على التعلم

اللعب بالصلصال يسمح للطفل بتعلم بعض مفاهيم الهندسة، بفضل الأحجام والأشكال المختلفة التي يخترعها ويشكلها بيديه؛ كما يستطيع الطفل أيضا أن يتعلم التمييز بين ألوان الصلصال المختلفة.

تعزيز المهارات الحركية

اللعب بالصلصال يساعد الطفل على تعزيز مهاراته الحركية لأنه يستخدم عادة كل عضلات يديه.

وإلى جانب مساعدته في المهارات الحركية الدقيقة، فإن اللعب بالصلصال يتيح للطفل تحقيق التنسيق الجيد بين استخدام اليدين وحاسة البصر.

المساعدة على الاسترخاء

اللعب بالصلصال عدة دقائق يوميا يساعد الطفل على الاسترخاء والهدوء، في حال كان متوترا أو يعاني من نوبات القلق، وينصح الخبراء بهذا الأمهات اللواتي يعاني أطفالهن من فرط النشاط.

تعزيز قوة التركيز

اللعب بالصلصال يساعد الطفل على تحسين تركيزه تماما مثل الشطرنج. ومن الصعب أن يحافظ الطفل على تركيزه فترة طويلة أثناء اللعب، ولكن يمكنه أن يفعل ذلك حين يشعر أنه مستمتع بما يقوم به.

تحسين مشاعر تقدير الذات

شعور الطفل بأنه يستطيع تشكيل أي شيء يريده باستخدام الصلصال يعزز احترامه لذاته، وهذا يعتبر أمرا مهما جدا في تكوين شخصية الطفل منذ الصغر.

ومن الضروري أيضا الثناء على العمل الذي ينجزه الطفل بالصلصال، لأن ذلك سيساعده على تحسين شعوره بتقدير الذات.