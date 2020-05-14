لا تنس تعقيم هذه الأشياء لتحمي نفسك من “كورونا”!

علاء علي عبد
عمان- منذ بدء انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات احترازية كالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وغير ذلك من إجراءات، بات المرء يأخذ الكثير من احتياطات التعقيم عندما يحتاج للخروج من المنزل لشراء حاجياته المهمة. والمقصود بهذه الاحتياطات قيامه بغسل يديه بشكل كامل وارتداء القفازات وكمامة الوجه حرصا على سلامته وسلامة مجتمعه ككل.
إجراءات السلامة لا تقتصر على هذه الأمور فحسب، فالمرء يحرص أيضا على غسل يديه بشكل كامل بعد عودته للمنزل، ويحرص أيضا على خلع حذائه خارج المنزل لاحتمالية أن يكون فيروس كورونا قد علق بشكل أو بآخر على الحذاء. لكن، وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات الوقائية، إلا أن هناك أشياء ينسى غالبية الناس أهمية تعقيمها أيضا والتي سأذكر بعضا منها فيما يلي:
- النظارات الشمسية والعادية: بات من المعروف أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يدخل جسم المرء عبر عينيه، لذا فعندما نرتدي النظارة فإنها تكون بمثابة درع حماية إضافي من هذا الوباء. لكن، وبما أن النظارات تقوم بهذا الدور المهم فمن الضروري الحرص على تعقيمها فور عودة المرء للمنزل في حال خرج وهو يرتديها، فهي من الأدوات المستخدمة بكثرة والتي تستقر على الوجه ويجب أن تبقى دائما معقمة بشكل صحيح.
تعقيم النظارات يتم عن طريق غسلها بالماء الدافئ الجاري ومن ثم يقوم المرء بوضع نقطة أو نقطتين من الصابون السائل على أصابعه لينظف به عدسات النظارة ومن ثم يقوم بغسلها مرة أخرى لإزالة الصابون عنها ومن ثم يقوم بتنشيفها بقماشة خاصة تأتي غالبا مع النظارة لأن تنشيفها بأي قماشة أخرى يمكن أن يعرض العدسة للخدش.
- المفاتيح: ينسى الكثيرون أن المفاتيح وحتى حمالة المفاتيح يمكن أن تحتوي على الكثير من الجراثيم التي تحتاج على الأغلب هي الأخرى للتعقيم. بداية من النصائح المهمة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أن نحرص على أن يكون لدى المرء حمالة مفاتيح تحتوي على المفاتيح المهمة التي تستخدم يوميا كمفتاح السيارة ومفتاح المنزل، وحمالة مفاتيح أخرى تحتوي على الأقل استخداما بدلا من حمل كل المفاتيح معا.
ومن الطرق التي يمكن استخدامها لتنظيف المفاتيح أن نخصص فرشاة أسنان لتنظيفها، حيث نضع عليها بضع قطرات من الصابون السائل ونفرك المفاتيح جيدا، ومن ثم نضعها تحت الماء الدافئ الجاري لإزالة الصابون ومن ثم القيام بتنشيف المفاتيح جيدا. بالنسبة لحمالة المفاتيح يمكن استخدام المناديل المبللة للتنظيف الخارجي لأن العديد من حمالات المفاتيح تحتوي على بطارية ولا نريد أن تتعرض البطارية للتلف لو تسرب لها الماء والصابون.
- محفظة النقود: عند شراء الحاجيات نقوم عادة بإخراج حافظة النقود أو حقيبة اليد النسائية لإخراج النقود، ومن ثم وضعها على مكان المحاسبة بانتظار دفع الحساب والخروج. هذا الأمر من شأنه تعريض هذه الحافظات للجراثيم، الأمر الذي يستدعي تعقيمها لكننا مع الأسف كثيرا ما ننسى هذا الأمر.
تنظيف الحقائب والمحافظ الجلدية يمكن أن يتم من خلال مزج كمية من صابون الجلي السائل بالماء الدافئ واستخدام قطعة قماش نظيفة بعد غمرها بالمزيج ومسح الحقيبة أو المحفظة بشكل كامل ومن ثم تجفيفها بقطعة قماش جافة.