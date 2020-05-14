لا تنس تعقيم هذه الأشياء لتحمي نفسك من “كورونا”!

علاء علي عبد

عمان- منذ بدء انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات احترازية كالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وغير ذلك من إجراءات، بات المرء يأخذ الكثير من احتياطات التعقيم عندما يحتاج للخروج من المنزل لشراء حاجياته المهمة. والمقصود بهذه الاحتياطات قيامه بغسل يديه بشكل كامل وارتداء القفازات وكمامة الوجه حرصا على سلامته وسلامة مجتمعه ككل.

إجراءات السلامة لا تقتصر على هذه الأمور فحسب، فالمرء يحرص أيضا على غسل يديه بشكل كامل بعد عودته للمنزل، ويحرص أيضا على خلع حذائه خارج المنزل لاحتمالية أن يكون فيروس كورونا قد علق بشكل أو بآخر على الحذاء. لكن، وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات الوقائية، إلا أن هناك أشياء ينسى غالبية الناس أهمية تعقيمها أيضا والتي سأذكر بعضا منها فيما يلي: