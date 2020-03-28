العرب والعالمعربي

لا حالات جديدة بـ”كورونا” وتمديد الحظر في غزة

منذ 59 دقيقة
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

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غزة – قررت وزارة الصحة في غزة تمديد الحجر الإلزامي أسبوعًا إضافيًا، بعد الاعلان عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع اليوم.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في تصريح صحفي اليوم إن الوزارة وسعت دائرة الترصد المخبري وسحب مئات العينات للمستضافين والمخالطين في مراكز الحجر الصحي مند بداية آذار الحالي وحتى اللحظة.
وأضاف انه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الآن، ولا زال الفحص المخبري لعشرات العينات جارياٍ حتى اللحظة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.-(بترا)

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