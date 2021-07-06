لا حل للاتحادات الرياضية .. والهيئات العامة تخلو من فئتي المدربين والحكام

بلال الغلاييني

عمان – مع اقرار مجلس الوزراء لنظام الاتحادات الرياضية الجديد، وبانتظار نشره بالجريدة الرسمية منتصف شهر تموز (يوليو) الحالي بعد توشحه بالإرادة الملكية السامية، فأن الرياضة الأردنية تكون قد دخلت فعليا في التحضير للمرحلة المقبلة، والتي تعتبر في غاية الأهمية، حيث الاستحقاق الانتخابي، والذي تنتظره الأسرة الرياضية كل اربع سنوات، والذي يأتي في هذه الدورة على وقع الكثير من المتغيرات التي طرأت على الساحة، ولعل أبرزها الظروف الناجمة عن جائحة كورونا، وما تسببت به من خسائر مالية وفنية، إضافة إلى الظروف التي رافقت الرياضة الأردنية في السنوات الماضية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومحاولة تصحيح هذه المسيرة من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية باعتبارها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، والتي دفعها لإصدار النظام الجديد في محاولة منها لتلافي جميع السلبيات التي ظهرت في النظام السابق.

تنفيذ مواد النظام

وفي حال صدور النظام في عدد الجريدة الرسمية فان اللجنة الأولمبية ستقوم على الفور بتنفيذ مواد النظام على جميع الاتحادات الرياضية التي تتعامل مع النظام، حيث إعادة تشكيل الهيئات العامة الحالية بما يتوافق مع النظام، والتي ستخلو من الأعضاء عن فئتي المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين، باستثناء العاملين منهم في مجالس إدارات الاتحادات الحالية، إلى جانب تنفيذ المواد الأخرى، وخصوصا التي تتعلق بالتحضير لتعديل أنظمة الاتحادات الرياضية لأنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها، حيث حدد النظام الجديد للاتحادات مدة ستة أشهر من تاريخ سريان النظام الجديد لتصويب أوضاعها ومن ثم دعوة الهيئة العامة الجديدة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديدة، وقبل ذلك تكون فئات روابط (الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين) قد أنجزت مهامها حسب ما جاء في مواد النظام الجديد، في الوقت الذي أشار فيه النظام إلى أن اللجنة الأولمبية ستصدر جدولا زمنيا تبين فيه الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها لاتمام المهام الواردة في المادة التي تخص الاتحادات الرياضية لتعديل انظمتها الأساسية.

ومنح النظام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الحق باستثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شروطا أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إداراتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة الواردة في النظام الجديد.

تحديد الأعضاء العاملين

وحدد النظام الخطوات الواجب اتباعها لغايات تحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين وهي (تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين إذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد، وإجراء انتخابات الروابط خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أو لم تقم وفقا للعدد المحدد في النظام الأساسي لكل فئة، في الوقت الذي أشار فيه النظام إلى أن عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط تبدأ من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد، كما أكد النظام على أن يضم مجلس الإدارة في عضويته ما نسبته من 20 % الى 30 % من العنصر النسائي على الأقل على أن يكون من بينهن امرأتان، واحدة من فئة اللاعبين المعتزلين، وأخرى من فئة الأعضاء المعينين على الأقل.

فئات الهيئة العامة

وتنحصر فئات الأعضاء العاملين بالاتحادات الرياضية بفئات (الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأعضاء المعينين، حيث تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم، وتعيين الأعضاء المعينين لعضوية الهيئة العامة بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى، وأن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة، وعلى أن يراعى بالنسبة لفئة الأندية أن لا يقل عدد الأعضاء العاملين من أندية الدرجة العليا عن نصف العدد المخصص للأعضاء العاملين لفئة الأندية.

وبين النظام أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من أعضاء منتخبين من الهيئة العامة وأعضاء معينين من المجلس (اللجنة الأولمبية) شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء المعينين عن عضو واحد ولا يزيد على نصف العدد المحدد لأعضاء مجلس الإدارة.

يقوم المجلس بتعيين الأعضاء المعينين بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى بحيث تبدأ عضويتهم في الهيئة العامة من تاريخ تعيينهم، فيما تبدأ عضويتهم في مجلس الإدارة فور الإنتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين في الهيئة العامة بتعيين الأعضاء الجدد، وأن تنتهي عضويتهم في مجلس الإدارة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقا لأحكام النظام الأساسي.

وحدد النظام عدد أعضاء كل فئة في مجلس الإدارة شريطة أن لا يزيد عدد أعضاء أي فئة على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الذي لا تزيد الفئات التي يتكون منها على فئتين، ومجلس الإدارة الذي أستكمل عدد أعضائه بالتعيين.

لا حل للاتحادات

وأكد مصدر مطلع في اللجنة الأولمبية، أن مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الحالية ستبقى على رأس عملها لحين انتخاب مجالس جديدة، مثلما شدد المصدر على أن النظام الجديد راعى العديد من الأمور والتي تتطلب الحيادية والعدالة خصوصا فيما يتعلق بقبول طلبات الترشح للفئات أو رفضها، وذلك من خلال تشكيل لجنة الطعون من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التي تم تعريفها من قبل النظام وهي (لجنة مكونة من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها، تشكل بقرار من المجلس للبت في الطعون المقدمة بقرارات مجالس إدارات الإتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئات العامة في الاتحادات، ويحدد بقرار تشكيلها كافة الأحكام المتعلقة بها).

شروط اللاعبين المعتزلين

ينتظر أن تصدر اللجنة الأولمبية الشروط والأسس التي سيتم التعامل معها فيما يخص قبول ترشيحات فئة اللاعبين المعتزلين، خصوصا بعد أن اسقط النظام شرط الشهادة الجامعية لهذه الفئة والاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث شهدت الدورة الانتخابية الحالية العديد من التجاوزات التي تتعلق بقبول اللاعبين المعتزلين، فقد قبلت لجان الانتخابات لاعبين لم يسبق لهم المشاركة الرسمية مع المنتخبات الوطنية، وهذا يتطلب من اللجنة الأولمبية ولجنة الطعون التشديد على هذا الموضوع ووضع الشروط والأسس التي تضمن منح اللاعبين المعتزلين والذين مثلوا المنتخبات الوطنية بصفة رسمية حق الانضمام للروابط والهيئات العامة.

ويتوجب أن تشتمل الشروط والأسس الخاصة بهذه الفئة على تحديد فئة المنتخبات الوطنية، فهل يعقل أن يتم قبول لاعب تم استدعاؤه لتشكيلة المنتخب الوطني ولم يشارك في المباريات الرسمية، ورفض لاعب آخر مثل المنتخب وساهم في تحقيق إنجازات ؟