لا حواجز أمام باب العامود في رمضان

هآرتس

يهوشع براينر ونير حسون

الشرطة قررت عدم وضع حواجز في باب العامود في شهر رمضان، الذي يصادف بعد شهر ونصف تقريبا. هذا ما علمته “هآرتس”. هذا القرار تم اتخاذه في الشرطة كجزء من الدروس التي استخلصت بشأن المواجهات التي اندلعت في هذا المكان في السنة الماضية في شهر رمضان في اعقاب وضع الحواجز. في البلدية يخططون هذه السنة لإقامة احداث ثقافية في باب العامود. قائد لواء القدس في الشرطة، المفتش دورون ترجمان، أيد الخطة المشتركة بين البلدية والشرطة. في السنة الماضية كان ترجمان هو الذي بادر الى وضع الحواجز بذريعة امنية، لكن سكان شرقي القدس احتجوا على وضعها، الامر الذي أدى الى مواجهات في هذا المكان.

شهر رمضان سيبدأ في هذه السنة في بداية نيسان وسينتهي في بداية أيار، ومن الآن يستعدون في الشرطة لذلك. ساحة البوابة هي المكان العام الاكثر شعبية في شهر رمضان، وعشرات آلاف الاشخاص يعبرون أو يجلسون في المكان في كل مساء.

في نيسان الماضي وضعت الشرطة حواجز في باب العامود من اجل منع الشباب من الجلوس في المكان بعد وجبة الافطار. على هذه الخلفية اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة تقريبا كل مساء. فقط بعد بضعة ايام تقرر في الشرطة رفع الحواجز، لكن رغم ازالتها إلا أن المواجهات استمرت. في 10 أيار بدأت عملية “حارس الاسوار” في قطاع غزة ومعها بدأت اعمال شغب في كل البلاد، بالأساس في المدن المختلطة والعربية. جهات في بلدية القدس انتقدت في السنة الماضية قرار الشرطة وضع الحواجز وادعت بأن العملية قادت الى التصعيد.

في البلدية يخططون في هذه السنة للقيام بفعاليات ثقافية للجمهور الاسلامي في باب العامود مثلما كان الامر في سنوات سابقة بهدف جذب عائلات الى المكان. “الرسالة التي نريد نقلها هي أنه يمكن أن يكون الامر مختلفا”، قالت جهات في الشرطة. “نحن نريد أن نقود الى وضع يستمتع فيه الناس بالعيد ولا ينشغلون بالمفرقعات أو المواجهات”. في الاسبوع الماضي تم اجراء نقاش في الموضوع في مكتب رئيس البلدية، موشيه ليون، وفيه أيد ترجمان خطة اقامة فعاليات ثقافية ووضع طاولات طعام في باب العامود في امسيات شهر رمضان، وطلب من البلدية تخصيص ميزانية لهذه الفعاليات.

مصادر رفيعة في الشرطة أيدت القرار الذي تم اتخاذه في الاسبوع الماضي، لكنها اشارت الى أن هذا يدل على أنه “في السنة الماضية لم يكن هناك أي منطق لمنع الشباب من الجلوس في منطقة باب العامود، الامر الذي أدى في نهاية المطاف الى عملية “حارس الاسوار” والتصعيد الامني. واضافوا بأن “القرار في هذه السنة يشير الى أي درجة كان وضع الحواجز عشية العملية السابقة كان خطأ كبير”.

الى جانب ذلك، في القدس يزداد التوتر قبل الاخلاء المتوقع لعائلة سالم من بيتها في حي الشيخ جراح. حسب قرار مسجلة التنفيذ فإن الاخلاء يتوقع أن يكون بين 1 آذار الى 1 نيسان. التقديرات هي أن الشرطة ستطلب تبكير موعد الاخلاء من اجل ابعاده عن بداية شهر رمضان أو تأخيره الى ما بعد شهر رمضان. جهات يمينية في البلدية قدرت أن الشرطة ستتوجه الى جهات التنفيذ بطلب لتأجيل الاخلاء. وايضا في الشرطة يأملون أن المستوى السياسي والمستشار القانوني للحكومة سيساعدون في تأجيل الاخلاء. ولكن بسبب قرب شهر رمضان من عيد الفصح والاحداث الاخيرة في الشيخ جراح فانهم في الشرطة يخافون من أنه ايضا في هذه السنة ستكون مواجهات في القدس وفي الضفة الغربية وفي القطاع.