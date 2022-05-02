لا دوري أبطال ولا مونديال.. عقوبات رياضية على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، الاثنين، عددا من القرارات في حق روسيا ومنتخباتها وأنديتها (بمختلف الأصناف).

وقال الاتحاد الأوروبي، بيان، إنه قرر منع الأندية الروسية لكرة القدم من المشاركة في موسم 2022-2023 من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأضاف أن المنتخب الروسي لكرة القدم لن يشارك في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022-2023.

واستبعد الاتحاد الأوروبي كذلك روسيا من من كأس أوروبا للسيدات ومن التأهل لكأس العالم العام المقبل.

وستشهد كأس أوروبا لكرة القدم، المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل، مشاركة المنتخب البرتغالي عوض نظيره الروسي.

كما ذكر الاتحاد أن روسيا “غير مؤهلة” لاستضافة بطولات كأس الأمم الأوروبية 2028 ويورو 2032.

وتأتي هذه القرارات والعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم طلب، في مارس الماضي، تعليق العقوبات التي فرضها الاتحاد، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي رفضت الطلب. – سكاي نيوز