معاريف

بقلم: شلومو شمير

في مقال نشر في هذه الصحيفة (“البدء من جديد” 5/3/2021) كتبت شيرا رودرمان، المديرة العامة لصندوق عائلة رودرمان ان اسرائيل، والادارة الاميركية ويهود الولايات المتحدة هم “الاقانيم الثلاثة الذين اذا عملوا معا، كلنا سنكسب”. في مقالها ترسم صورة وضع يقضي بانه نشأت الان فرصة لاعادة ترميم “العلاقات في هذا المثلث” التي تقوم على اساس القيم المشتركة”.

غير أنه حسب رأيي، من بين الاقانيم الثلاثة التي تعلق بها الكاتبة الآمال كعناصر رائدة تساعد على ترميم العلاقات في هذا المثلث، فان الاقنيم الوحيد الذي يمكن ان نتوقع منه أن يكون عنصرا ايجابيا في هذا الجهد هو بالذات الادارة الجديدة. بالمقابل، فان دولة اسرائيل ويهود اميركا لم يسبق أن كانا بعيدين الواحد عن الاخر، مغتربين ومنفصلين من ناحية سياسية، فكرية واجتماعية. فاذا كان في دولة اوروبية، نشيط متطرف مثل رئيس “قوة يهودية”، ايتمار بن غبير، يحصل على الشرعية ويتنافس على مكان في البرلمان، لنشرت عصبة منع التشهير بيانا الى الصحافة لتشجب الظاهرة بشدة ولكان الكونغرس اليهودي العالمي يعرب عن قلقه من ان منح الشرعية السياسية لذاك النشيط المتطرف سيصعد اللاسامية. ولكن لم تعقب اي منظمة يهودية في الولايات المتحدة على توقيع اتفاق الفوائض بين الليكود وبين من يعد في اوساط اجزاء من الجمهور كوريث مئير كهانا.

مع الف فرق وفرق، فان قرار محكمة العدل العليا الذي سوغ التهويد الاصلاحي في البلاد لم يثر أي رد فعل من جانب منظمات يهودية في الولايات المتحدة. وكأن بهذا لم يحركهم. فقط قيادة الحركة الاصلاحية عقبت بالرضا. عامي هيرش، حاخام اصلاحي معروف في نيويورك، نشر في الايام الاخيرة مقالا ناشد فيه المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة تناول قرار محكمة العدل العليا والمساعدة في الجهود لمواصلة نيل المساواة للاصلاحيين في اسرائيل.

من يمكنه أن يكون الاقنيم الاسرائيلي، الذي يساعد على ترميم العلاقات بين اسرائيل والجالية؟ ففي حملاتهم، لم يذكر جدعون ساعر، يئير لبيد، بيني غانتس او نفتالي بينيت وجود الجالية اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة كمسألة تتطلب الموقف. كما أنه، بينما يخيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى العلاقات التي تنسج بين اسرائيل واتحاد الامارات المغرب كقمة انجازاته السياسية لا يبدو أن تصور ان يتصل بمسؤول يهودي كبير كي يعرب ببضع كلمات تشجيع وتعزيز أو الامل بالتعاون.

صحيح أن البيت الابيض مع رئيس ديمقراطي وادارة ديمقراطية هو فرصة ذهبة وساعة مناسبة ممتازة لتحسين العلاقات بين اسرائيل والجالية اليهودية، والتي في اغلبيتها الساحقة ديمقراطية وصوتت للرئيس الديمقراطي الا ان استغلال الفرصة يحتاج الى اناس مناسبين، مسؤولين مخضرمين، زعماء ذوي قامة يريدون رأب الصدوع والاصلاح. أما في هذه اللحظة فلا يوجد كهؤلاء.