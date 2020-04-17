لا قرار حتى الآن بإنتاج القطايف خلال رمضان

عمان – قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بالسماح للمخابز بإنتاج مادة القطايف في رمضان، لافتاً إلى أن القرار سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الحموي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إلى أنه في حال سمح بذلك، سيكون مشروطاً بعدة تدابير تحافظ على السلامة والصحة العامة.