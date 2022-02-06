“لا كابيتال” فورسيزونز عمّان يطلق قائمة الوجبات الجديدة المميزة لإضافة لمسة تجدّد وإبداع في أجوائه ￼

أطلق مطعم لا كابيتال في فندق فورسيزونز عمّان قائمة محدّثة ومتجددة، باختيارات مبدعة من أصناف الوجبات، وذلك سعياً لإضافة لمسة جديدة من التميز على أجوائه لضيوفه الكرام، حيث تجمع الأصناف بين الجودة بأعلى مقاييسها وبين البساطة والأناقة في تقديمها في آن واحد.

وقد تفرّدت القائمة بكونها مستوحاة من أجواء الشتاء وثماره الموسمية مثل الكمأ الفرنسي الأسود والأرضي شوكي والفطر، ليستمتع الزائر بعبق الأجواء الفرنسية من هذه الأطباق وهو في قلب عمّان الحضارة.

وانطلاقا من مكانته كأول براسيري فعلي في عمّان، يواصل مطعم لا كابيتال تقديم أشهر الأطباق التقليدية الفرنسية مثل حساء السمك الشهير Bouillabaisse ذو الجذور القديمة في بروفنسال والمكوّن من مرق يضم قطع السمك وخبز محمص والخضار. أما محبو اللحوم فهم على موعد مع طبق L’entrecôte, المكوّن من ستيك (رب آي) المجفف في المطعم بعناية. وللضيوف النباتيين، فإن الاختيار الأمثل هو بلا شك Betterave Carpaccio المحضّر بالكمأ الأسود الشهي. فيما يأتي طبق Os à Moell بعبق فرنسي تقليدي بنخاع العظم المطهو إلى جانب الخس والخبز المشوي، فيما سيكون طبق Filet de Saumon الشهير اختيار محبي السالمون مع الكينوا بالكريمة والهليون والفطر.

كما تضم القائمة أطباقاً جديدة كلياً ومتميزة مثل Canard à l’Orange المكوّن من صدر البط بصوص البرتقال وهريس القرع واللافندر.

ومسك الختام بعد عشاء ساحر يكون بالحلويات الجديدة مثل Lavender Crème Brûlée و Rum Baba الكعكة الممزوجة في كل من شراب تحلية مركّز (سيراب)، والحمضيات الموسمية ، والكريمة المخفوقة ، مع لمسة جانبية حفيفة من مشروب الرم.

ولإضافة لمسة ساحرة تزيد تجربة الزوار روعة، فإن تشكيلة الأجبان الفرنسية المتنوعة المعروضة في المطبخ المفتوح ستشعرك بأن الأجواء الفرنسية تحيط بك وأنت في عمّان.

يدمج مطعم لا كابيتال بين تجربة البيسترو الفرنسي التقليدي مع عبق المعاصرة في اندماج غير مسبوق ليكون بذلك أحد أهم وأجمل مطاعم المدينة لمحبي الأجواء الراقية التي تجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد.