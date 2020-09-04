“لا ليغا” ترد على والد ميسي فيما يتعلق بالشرط الجزائي

مدريد – ردت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) على الرسالة التي بعث بها خورخي ميسي، والد اللاعب ليونيل ميسي، وأشارت إلى أن هناك “تفسيرا منفصلا عن السياق وبعيدا عن الطبيعة الحرفية للعقد الذي ينفذه، ولذا تكرر ما أوردته في البيان الذي نُشر في 30 آب (أغسطس).

وفي ذلك التاريخ أوضحت لاليجا أن “العقد ساري المفعول حاليا ويضم شرطا جزائيا واجب تطبيقه حال قرر ليونيل أندريس ميسي الحث على الإنهاء المبكر للعقد من جانب واحد، وفقا للمادة 16 من المرسوم الملكي 1006/1985، الصادر في 26 يونيو/حزيران، والذي ينظم علاقة العمل الخاصة بالرياضيين المحترفين”.

وأشارت الرابطة أيضا إلى أنه “امتثالا للوائح المعمول بها، وإتباعا للإجراءات ذات الصلة المتبعة في هذه الحالات، لن تقوم لاليجا بالسماح للاعب بالرحيل إذا لم يكن قد دفع أولا المبلغ المنصوص عليه في البند المذكور”.

وجاء رد (لاليغا) بعد أن أعلن والد ووكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني، في خطاب بعث به للرابطة في وقت سابق اليوم، أن عقد نجله مع الفريق الكتالوني يتضمن بندا يسمح له بالرحيل دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

وذكر والد ميسي في الخطاب الذي وجهه لرئيس (لاليغا)، خابيير تيباس، “كما يأتي حرفيا في البند رقم 8.2.3.6 في العقد الموقع بين النادي واللاعب، فإن هذا المبلغ (700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي) لن يطبق عندما يتم فسخ العقد بقرار أحادي الجانب من اللاعب اعتبارا من نهاية موسم 2019-2020 الرياضي”. – (إفي)