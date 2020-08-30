“لا ليغا” لن تسمح بانتقال ميسي دون تسديد الشرط الجزائي لبرشلونة

برشلونة – أشارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) إلى أنها لن تسمح بأي عملية لانتقال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، دون دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده مع برشلونة، والبالغة 700 مليون يورو.

وفي بيان صدر الأحد، اعتبرت المؤسسة الرياضية الإسبانية أن “العقد ما زال ساريا ويحتوي على شرط جزائي واجب تطبيقه حال قرر ليو ميسي الإنهاء المبكر للعقد من جانب واحد”.

وأوضحت الرابطة أنها أصدرت هذا البيان بعد “التفسيرات (بعضها متناقضة فيما بينها) التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة خلال الأيام الأخيرة على صلة بوضع عقد اللاعب ليو ميسي مع برشلونة”.

وغاب المهاجم الأرجنتيني صباح الأحد عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) التي يخضع لها لاعبو برشلونة قبل انطلاق تدريبات الفريق المقررة غدا الاثنينز. – (إفي)