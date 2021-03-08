“لا ليغا” واتحاد غرب آسيا يوسعان تعاونهما لتطوير كرة القدم النسائية

عمان – الغد – كجزء من سعيها للتميّز والانتشار الدولي، جددت رابطة الدوري الإسباني “لاليغا” اتفاقية تعاونها مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بهدف تعزيز النمو المستدام لكرة القدم في إسبانيا وغرب آسيا.

وستشهد هذه الشراكة تبادل المؤسستين للمعلومات والتعاون في العديد من المجالات لتعزيز تطويرها.

كما سيعمل كل من “لاليغا” واتحاد غرب آسيا معًا لتحسين كرة القدم النسائية في المنطقة، وتنظيم برامج وندوات لتنمية الشباب، ومكافحة القرصنة، بالإضافة إلى بنود أخرى في الاتفاقية التي جرى توقيعها حتى العام ٢٠٢٣.

وفي هذا السياق، تركز مذكرة التفاهم المجدّدة على تطوير لعبة السيدات، حيث يعمل كلا الطرفين في العديد من المشاريع التي تعزز التنوع على مستوى القاعدة الشعبية من خلال القيم الرياضية، وبحيث تساعد هذه المشاريع في تطوير كرة القدم للسيدات جنبًا إلى جنب مع اتحادات غرب آسيا لكرة القدم (البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة واليمن).

وتغطي الوثيقة أيضاً مجالات أخرى للتعاون، من تنظيم ندوات في منطقة غرب آسيا وتنظيم برامج تنمية الشباب إلى مكافحة العنصرية والتمييز والإبعاد القسري في عالم الرياضة.

وقالت مديرة “لاليغا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايتي فينتورا: “في لاليغا، لدينا التزام قوي بدعم تطوير كرة القدم للسيدات ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضاً على الصعيد الدولي، كما يتضح من اتفاقيات مثل هذه تمامًا. نحن نتفهم القوة المتزايدة للسيدات كرة القدم عالميا ونعتقد أن هذه الشراكة ستحقق فوائد كبيرة لكلا الطرفين”.

من جهته، أكد أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم: “مهمتنا هي تطوير اللعبة في المنطقة، وكرة القدم النسائية على رأس أولوياتنا. الشراكة مع لاليغا، كمنظمة رائدة في مجالات التنمية، هي مساهمة كبيرة في ذلك”.

وتجدر الاشارة إلى أن “لاليغا” هي منظمة عالمية، مبتكرة ومسؤولة اجتماعيا، رائدة في قطاع الترفيه والتسلية. هو اتحاد رياضي خاص يتألف من ٢٠ ناديًا في” LaLiga Santander” و٢٢ ناديا في “LaLiga SmartBank”، وهو المسؤول عن تنظيم المسابقات الوطنية لكرة القدم للمحترفين.

وفي موسم ٢٠١٨/٢٠١٩، وصلت “لاليغا” إلى جمهور كبير يزيد عن ٢.٧ مليار شخص على مستوى العالم. يقع المقر الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، وهو موجود في ٥٥ دولة من خلال ١١ مكتبا و٤٦ مندوبًا وينفذ الاتحاد نشاطه الاجتماعي من خلال مؤسسته وهو أول دوري كرة قدم محترف في العالم يضم دوريًا للاعبي كرة القدم لذوي التحديات الفكرية: “LaLiga Genuine Santander”.

كما ان اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF) هو اتحاد إقليمي تحت غطاء الاتحاد الآسيوي (AFC) والاتحاد الدولي (FIFA)، ويتألف من ١٢ اتحادًا عضوًا في منطقة غرب آسيا.

ينظّم الاتحاد مسابقات مختلفة في كرة القدم تطال كافة الفئات العمرية، ويوفّر منصة تعليمية للقيم الرياضية، ويلعب دور فعال في المسؤولية الاجتماعية وبرنامج الحماية، كما يعمل اتحاد غرب آسيا بشكل مستمر بهدف تطوير اللعبة في المنطقة.