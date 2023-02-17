لا مباريات ودية لمنتخب السيدات خلال فترة التوقف الدولي

مهند جويلس

عمان – تسبب إلغاء المشاركة في البطولة الودية التي كان مقررا انطلاقها في تركيا هذا الشهر، في غياب المباريات الودية عن منتخب السيدات لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولية، والتي تنتهي الأسبوع المقبل.

وكان منتخب “النشميات” على موعد مع مواجهة 3 منتخبات خلال فترة التوقف، أمام هونج كونج، إستونيا ومقدونيا، إلا أن الزلزال الذي ضرب تركيا حال دون سفر المنتخب، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وحاول اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، مخاطبة منتخبات للعب معها خلال الفترة الحالية، إلا أن بقية المنتخبات في مختلف دول العالم رتبت في أوقات سابقة مبارياتها الودية في التوقف الحالي، ما أثر على تحضيرات المنتخب للاستحقاق المهم، الذي يسعى من خلاله صناعة الإنجاز والوصول للمرة الأولى للأولمبياد في تاريخ الكرة المحلية.

وتتواصل التدريبات في عمان حتى موعد خوض التصفيات التي ستقام في أوزبكستان خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة جميع اللاعبات اللواتي تم اختيارهن للتجمع الحالي من محليات ومحترفات في الخارج، من قبل المدير الفني ديفيد ناشيمينتو، علما بأن المنتخب خضع أمس للراحة بعد تدربه على ستاد عمان الدولي خلال الأيام الماضية.

وتضم قائمة المنتخب 28 لاعبة، وهن شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سوزان أبو القرق، آية المجالي، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، لجين البطوش، تقى غازي، عليا حسن، ياسمين الأجرب، ليان العجارمة، رنيم الداود، تسنيم أبو الرب، تسنيم اسليم، بانة البيطار، مي سويلم، شهناز جبرين، ميساء جبارة، أنفال الصوفي، ايناس الجماعين، تحرير القواسمة، هيا خليل، روزبهان فريج، لينا الصاحب، نور المشايخ وسارة أبو صباح.

وكانت قرعة الدور الأول من التصفيات، وضعت “النشميات” إلى جانب أوزبكستان، تيمور الشرقية وبوتان، على أن تقام المنافسات خلال الفترة من 3 حتى 11 نيسان (أبريل) المقبل.

وحسب نطام البطولة، تقام منافسات الدور الثاني خلال الفترة 23 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، بمشاركة الفرق الـ 5 المتأهلة تلقائيا، بالإضافة إلى متصدري المجموعات السبع من الدور الأول، ليتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.