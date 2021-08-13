لا مفرّ من قيام دولة فلسطينية

آلون بن مئير* – (ميدل إيست أونلاين) 12/7/2021

سوف يدرك كلّ إسرائيلي، عاجلاً أم آجلا، أن إقامة دولة فلسطينية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل من خلالها حماية ديمقراطيتها واستقلالها وأمنها القومي وهويتها القومية اليهودية. ورفض قيام دولة فلسطينية يتحدى وجود إسرائيل كما نعرفه.

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يؤدي استمرار الإجماع الدولي الداعم لإقامة دولة فلسطينية إلى تعزيز عزم الفلسطينيين على عدم التخلي عن سعيهم إلى إقامة دولة خاصة بهم. فبعد أن حافظوا على هذا الموقف لأكثر من سبعة عقود، ليس لديهم أي سبب لقبول أي شيء أقل من ذلك، بغض النظر عن التغييرات الهائلة على الأرض. وسيستمرون في الانتظار والانخراط في أعمال عنف متفرقة وحروب صغيرة، كما رأينا ذلك مرارًا وتكرارًا، بغض النظر عن الخسائر الفادحة في الأرواح والدمار. وعلى أي حال، إلى جانب الإجماع الدولي الثابت على دعم الدولة الفلسطينية، فإن على إسرائيل أيضًا التزامًا أخلاقيًا وعمليًا من أجل حلّ نزاعها مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

إن وجود إسرائيل نفسه قائم على الأخلاق –حيث شعر الغرب بالمسؤولية الأخلاقية لدعم إنشاء الدولة بسبب ما حدث ليهود أوروبا خلال الهولوكوست (المحرقة)– ويعتمد استمرار وجودها كدولة حرة ومستقلة على مكانتها الأخلاقية كدولة ديمقراطية وكأمة يهودية على حد سواء.

التمييز ضد اليهود

تعرض اليهود للتمييز والاضطهاد والعزل، وهلك الملايين خلال الحرب العالمية الثانية لمجرد هويتهم الدينية. وتجعل تجربتهم التاريخية المرعبة من غير المقبول أخلاقياً إخضاع الآخرين، وخاصة الفلسطينيين الذين يتعايشون معهم وسيتعين عليهم الاستمرار في التعايش معهم إلى أجل غير مسمى، والتعامل معهم مع ذلك بالازدراء بالطريقة التي عومل بها اليهود لقرون في الأراضي الأجنبية.

وهكذا، فإن استمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال يتحدى ما دافع عنه اليهود في جميع أنحاء العالم وضحوا من أجله لآلاف السنين. صحيح أن الفلسطينيين ارتكبوا أخطاء حتى يومنا هذا وما تزال بعض الجماعات الفلسطينية صاخبة في تهديداتها ضد إسرائيل. لكن هذه التهديدات لم تصل أبدًا إلى كونها وجودية، وقد بالغت الأحزاب الإسرائيلية اليمينية على مر السنين عمدًا في تضخيم قوة مثل هذه التهديدات لتبرير الاحتلال والسياسات التي غالبًا ما تكون شديدة الوحشية ضد الفلسطينيين.

بالنظر إلى حقيقة حدوث تطورات جديدة لا رجوع فيها منذ العام 1967 (مثل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة واختلاط السكان)، فإن حل الدولتين يبدو الآن للعديد من المراقبين الإسرائيليين والفلسطينيين إما غير واقعي أو غير مرغوب فيه، أو كلاهما. إنهم لم يعودوا يعتقدون بأن حلّ الدولتين ممكن، لا سيما بالنظر إلى التخالط بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وعدم رغبة إسرائيل في التنازل عن جزء كبير من الأراضي المحتلة. وتدفع هذه الحقائق المؤمنين بحلّ الدولة الواحدة إلى القول إنه البديل العملي الوحيد.

الدولة الواحدة ليست خياراً

لن يقبل الإسرائيليون أبداً بشكلٍ عام بهذا البديل لأن ذلك من شأنه أن يضر بالهوية القومية اليهودية للدولة وديمقراطيتها نظرًا لحقيقة أن ما يقرب من 3.1 مليون فلسطيني في الضفة الغربية و1.6 مليون عربي إسرائيلي سيشكلون حوالي 45 في المائة من مجموع السكان مجتمعين من اليهود والعرب الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذا قمنا بضم فلسطينيي قطاع غزة، فسيكون العدد الإجمالي للفلسطينيين والعرب الإسرائيليين قريبًا من عدد اليهود الإسرائيليين.

وعلى الرغم من أن معدل الخصوبة لدى اليهود قد تجاوز الآن معدل الخصوبة لدى العرب للمرة الأولى، بمتوسط 3.1 لكل امرأة يهودية مقابل 3 لكل امرأة عربية إسرائيلية، إلا أن ذلك لا يغير كثيرًا من القنبلة الديموغرافية. في الواقع، حتى من دون الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن أقلية تشكل حوالي 50 في المائة تجعل من المستحيل الحفاظ على الطابع القومي اليهودي لإسرائيل من دون انتهاك حقوق الفلسطينيين الإنسانية والسياسية.

في ظل هذه الظروف، إذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة، فمن غير المرجح أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية إسرائيلية من دون مشاركة الأحزاب العربية كما رأينا الآن. ولمنع حدوث ذلك، سيتعين على إسرائيل تطبيق القوانين العسكرية لحكم الفلسطينيين على غرار ما هو معمول به اليوم في الضفة الغربية.

وهذا من شأنه أن يجعل إسرائيل دولة فصل عنصري، وهو أمر غير مقبول -ليس فقط للمجتمع الدولي ولكن للعديد من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن على إسرائيل التزام أخلاقي بمعاملة جميع المواطنين على قدم المساواة أمام القانون. ولهذه الأسباب، لم تفكر أي حكومة إسرائيلية في إنشاء دولة واحدة بضم الضفة الغربية بأكملها بسكانها الفلسطينيين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

الاحتلال يتحدى وجود إسرائيل

بدلاً من ذلك، اختارت إسرائيل استمرار الاحتلال بضم زاحف للأراضي، وبذلك حافظت على سيطرتها على الأراضي وبنت المستوطنات، وحكمت الفلسطينيين بموجب القانون العسكري مع تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين. وعلى الرغم من أن العديد من الإسرائيليين يزعمون أن الوضع الحالي للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية قابل للاستدامة وقد يكون أسلوب حياة لعقود مقبلة، فإن أكثر من ثلاثة أرباع السكان اليهود الإسرائيليين (76.7 في المائة) يؤيدون اتفاقات إبراهيم التي تتطلب وقف إسرائيل مزيدا من الضم لأي أرض فلسطينية. ويدرك معظم الإسرائيليين أن المزيد من الضم سوف يضر بأي فرص لتحقيق السلام مع الفلسطينيين ويجمد المزيد من تطبيع العلاقات مع الدول العربية الأخرى.

على كل إسرائيلي يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة أن يسأل نفسه عما إذا كانت هناك ظروف يتخلى الفلسطينيون بموجبها عن طموحاتهم في إقامة دولة. الجواب واضح -هذا ببساطة لن يحدث. لماذا بحق السماء يتنازلون عن حقهم في إقام دولة خاصة بهم؟ وما القوة -الإسرائيلية أو الأجنبية- التي يمكن أن تجبرهم على القيام بذلك؟ ما نوع الضغط السياسي أو الاقتصادي الذي سيجبرهم على الخضوع للاحتلال الإسرائيلي القاسي والاستسلام للإذلال واليأس اللذين لا ينتهيان؟

بعد 72 عاما من المقاومة الفلسطينية ومدى المعاناة التي تحملوها، لن يفسد أي شيء عزم الفلسطينيين على تحقيق ما يطمحون إليه وحكم أنفسهم في دولة حرة ومستقلة.

في الواقع، يتحدى استمرار الاحتلال المبررات الجوهرية وراء قيام إسرائيل التي كان القصد منها أن تكون ملاذاً لليهود حيث يمكنهم العيش بسلام وأمن. وقد ظهر بعد 53 عاماً أن الفكرة القائلة إن احتلال الضفة الغربية سيجعل إسرائيل أكثر أمنًا هي مجرد وهم لأن إسرائيل لم تشعر أبدًا بالأمان التام، لكنها لم تواجه أبدًا تهديدًا وجوديًا مشروعًا لا يمكنها مواجهته بسهولة. ومع ذلك، بينما يواصل الفلسطينيون، المعتدلون والمتطرفون على حد سواء، تحدي الاحتلال، فإنهم يضمنون أن إسرائيل ستشعر دائمًا بعدم الأمان وتنفق مليارات الدولارات على أمنها.

يشعر بعض الإسرائيليين بالراحة من حقيقة أن العديد من الدول العربية قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل انتهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما كان شرطًا مسبقًا لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدولة العربية بموجب مبادرة السلام العربية للعام 2002. ومع ذلك، منذ ذلك الحين سئمت العديد من الدول العربية من الفرص الضائعة المتكررة للفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولم تعد تريد أن تصبح رهينة لتعنتهم.

الضغط من خلال التطبيع

هناك بالفعل دلائل واضحة على أن عملية التطبيع هذه قد مارست بعض الضغط على الفلسطينيين لتعديل موقفهم وأن يكونوا أكثر واقعية بشأن التنازلات التي يحتاجون إليها للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الضغط لن يغير مطلبهم الأساسي بإقامة دولة، وقد أوضحت كل دولة عربية قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل -الإمارات والبحرين والمغرب والسودان– أنها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنظر إلى حلّ الدولتين على أنه الخيار العملي الوحيد.

في التحليل النهائي، يدرك الطرفان أنه لا سبيل للخروج من التعايش بحكم قربهما واختلاط سكانهما وأهمية القدس لكلا الجانبين والأمن القومي وانتشار المستوطنات والمصالح المشتركة الواسعة. وهذا يترك لنا استنتاجًا واحدًا: الحل الواقعي الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الحل الذي يمكن أن يضمن التكامل الديمقراطي والاستقلال والهوية القومية اليهودية لإسرائيل وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.

على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تتذكر أن إقامة دولة فلسطينية هي أمر لا مفر منه. يجب على إسرائيل أن تقبل هذه الحتمية أو أن تصبح أكثر من أي وقت مضى دولة منبوذة يرفضها أصدقاؤها ويلعنها أعداؤها ويهددونها باستمرار.

*كاتب وصحفي إسرائيلي مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. من أشد المتحمسين لمبادرة السلام العربية للعام 2002.