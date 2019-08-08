لا موجات حارة خلال العيد

عمان– قال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، ان اخر التحليلات للنماذج العددية وحركة الكتلة الهوائية المتوفرة في الدائرة تشير الى عدم وجود أي موجات حارة أو كتل هوائية حارة قد تؤثر على المملكة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

واضاف أن التنبؤات الجوية تشير الى استقرار الأجواء خلال العيد مع درجات حرارة عظمى ضمن المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة أو أقل بحوالي درجة عن معدلها، حيث تسود أجواء الصيف الاعتيادية في معظم المناطق في فترات النهار بينما تكون معتدلة أثناء الليل.

واضاف، انه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال أيام وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك بين 31 الى 33 درجة مئوية نهارا لتكون ضمن المعدل الطبيعي لشهر آب المأخوذ على الفترات الزمنية الطويلة بينما تسجل الصغرى ليلا بين 19 الى 20 درجة مئوية.

ودعا المواطنين الراغبين بالحصول على مزيد من التفاصيل الجوية عن أي منطقة في المملكة إلى زيارة موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الإنترنت أو صفحتها على “فيسبوك”، او الاتصال الهاتفي مع المتنبئ الجوي المناوب على مدار الساعة وايضا في العطل وأيام الاعياد على الرقمين 064916190و 064916191 — (بترا)