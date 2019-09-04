لا يجدر بالولايات المتحدة تكرار أخطائها في السودان

نصر الدين والي – (معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى) 13/8/2019

تفاجأ المجتمع الدولي بالثورة شبه الإعجازية والسلمية التي قادها الشباب في السودان، والتي نجحت في الإطاحة بديكتاتور ظالم. فجأة، أصبحت دولة يتناساها سائر العالم في أغلب الأحيان الشغل الشاغل لوسائل الإعلام وغزت أخبارها وسائل التواصل الاجتماعي وجذبت اهتمام الحكومات من مختلف أنحاء العالم. ومن بين هذه الدول، كانت الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في السودان على المستوى السياسي والتنفيذي والإعلامي. وعلى الصعيد التشريعي، مرر مجلسا النواب والشيوخ قرارات وعقدا جلسة علنية استمرت ثلاث ساعات لبحث الوضع في السودان. كما أصدر وزيرا الخارجية والخزانة بيانين لممارسة الضغوط على “المجلس العسكري الانتقالي” محذرين رئيس المجلس من تأخير أو عرقلة المفاوضات وتشكيل حكومة جديدة.

ساهمت هذه التدابير، إلى جانب تعيين دونالد بوث مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى السودان، في ممارسة ضغوط دولية على “المجلس العسكري الانتقالي” لإجراء مفاوضات، وهو خبر أعلن في الثاني عشر من آب (أغسطس) كنتيجة لوساطة الاتحاد الأفريقي/أثيوبيا والضغوط السياسية التي مارستها الولايات المتحدة على المجلس من خلال الدور الذي لعبه السفير بوث، المبعوث الأميركي الخاص المعيّن حديثاً إلى السودان.

لا شك في أن اهتمام الولايات المتحدة المستجد بالسودان جدير بالاهتمام، ولكن لا بدّ من أن يكون هذا الاهتمام مستداماً أيضاً. حاليًا، تبرز فرصة ذهبية لبناء علاقة جديدة مع السودان، لكن على الولايات المتحدة أن تتعلّم من دروس الماضي في المنطقة وأن لا تغفل عن السودان كما فعلت في دول أخرى في المنطقة مثل سورية وليبيا. ولا بدّ للإدارة من اعتماد دبلوماسية استباقية وموقف سياسي واضح ومن المستحسن أن تفعل ذلك عاجلاً وليس آجلاً. وعلى الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة لإعلان موقف صارم يدعم التغيير الجديد في السودان ويعترف بالحكومة ذات القيادة المدنية، مع مدّها في الوقت نفسه يد المساعدة الضرورية لإعادة بناء السودان.

علاوةً على ذلك، على الولايات المتحدة الحفاظ على دورها الراهن، بعدما ساعدت أساساً خلال الفترة التي سبقت التوصل إلى اتفاق بين “المجلس العسكري الانتقالي” و”قوى الحرية والتغيير” على تشكيل حكومة بقيادة مدنية؛ وهو اتفاق عكس رغبة وإرادة الشعب السوداني في تحويل بلاده إلى دولة ديمقراطية بعد ثلاثة عقود من الديكتاتورية الظالمة. وإذا انسحبت الولايات المتحدة الآن، فسوف يفلت “المجلس العسكري الانتقالي” من الضغوط الضرورية لتطبيق الاتفاق برمته.

بالتوازي مع ذلك، على الحكومة الأميركية التفكير في استضافة قادة “قوى الحرية والتغيير” و”تجمّع المهنيين السودانيين” في واشنطن العاصمة. فسوف تبعث استضافة هاتين الجماعتين برسالة واضحة وقوية إلى “المجلس العسكري الانتقالي” مفادها أن الولايات المتحدة تعترف بدورهما، وبأنها ستواصل دعم تشكيل حكومة بقيادة مدنية وعملية الانتقال إلى الديمقراطية في السودان.

تجدر ملاحظة أن أهمية السودان بالنسبة للولايات المتحدة تنبع من ميزته الجيو-استراتيجية، فضلًا عن هويته المزدوجة كدولة أفريقية وعربية في آن واحد. ويقع السودان على مفترق ثلاثة مرتكزات جيو-استراتيجية: القرن الأفريقي؛ وشمال أفريقيا؛ وجنوب الصحراء الأفريقية. وقد جعله موقعه طريق عبور رئيسي للمهاجرين من جنوب الصحراء إلى ليبيا ودول البحر الأبيض المتوسط من حيث يهاجرون بطرق غير شرعية إلى أوروبا. ولذلك، يوجد في السودان تجار البشر ومهربو المخدرات والأسلحة، كل ذلك في حين ترزح حدود البلد مع ليبيا تحت وطأة التهديد نظراً إلى الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا. ويتخذ عناصر تنظيمي “داعش” و”القاعدة” من ليبيا ملجأ لهم، في وقت تؤجج فيه مجموعات المرتزقة الأفريقية من دول مجاورة تضم تشاد والنيجر ومالي أوار الحرب داخل ليبيا. ومن خلال الدعم المناسب من الدولة المناسبة، يمكن للحكومة السودانية الجديدة مساعدة البلد في أن يصبح منطقة عازلة من أجل الحؤول دون امتداد الصراع المسلح الدائر في ليبيا إلى أراضيها.

يعتبر السودان حاجزاً طبيعياً يمنع الإسلام السلفي من الانتشار في جنوب الصحراء الأفريقية. وهو ليس منطقة عازلة جغرافية فحسب، وإنما ثقافية أيضًا. ونفوذه الإقليمي كبير حيث لا يقتصر الأمر على أن إيقاعات الأغاني والموسيقى السودانية تشكل لغة التواصل المشتركة بين الأفريقيين من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد واليمن وأثيوبيا وجيبوتي، وإنما يلعب البلد دور جسر ثقافي للمسلمين في شمال أفريقيا تربط المنطقة بالبيت الحرام. وهذا، إلى جانب ممارسة الشعب السوداني للإسلام الصوفي بشكل كبير، يجعل منه حليفاً قيماً لأي دولة. كذلك، يعتبر السودان دولة تقدمية إلى حدّ كبير في القارة الأفريقية. فالسودانيون، في الداخل والمهجر على السواء، لم ينتفضوا ضد نظام البشير القمعي فقط، وإنما رفضوا استمرار أيديولوجيته وسياساته التوسعية. وقد أصبحوا مدركين لضرورة بناء سودان جديدة استنادًا إلى قيم التعاون والمصالح المشتركة، وهم حريصون على ذلك. وقد قرر الشعب السوداني بعزم أن ينأى بنفسه عن الحقبة القاتمة لديكتاتورية البشير، وكذلك عن العزلة السياسية والدبلوماسية التي عانى منها البلد في عهده.

تجسَّد الضغط الذي مارسه كل من مجلسي النواب والشيوخ ووزيري الخارجية والخزانة الأميركية بمنع تحويل 3 مليارات دولار خصصتها السعودية والإمارات إلى “المجلس العسكري الانتقالي”. وحتى يكسب السودان حليفا له، على الولايات المتحدة التفكير في مساعدة السودان خلال سعيه نحو التحول الديمقراطي من خلال تقديم محفزات مالية ووسائل مساعدة مباشرة أخرى، عوضًا عن وقفها.

ويمكن للولايات المتحدة أن تدرس أيضاً احتمال تطبيق برامج لبناء القدرات ومنح هبات للصناديق المالية من أجل المساعدة على نمو منظمات المجتمع المدني والتوعية بحقوق الإنسان والبنية التحتية. كما أن قطاعي التعليم والصحة، حيث تعاني الجامعات من نقص في الكتب وحيث المختبرات بحاجة إلى تطوير، قد يستفيدان إلى حدّ كبير من مساهمات مماثلة. غير أن الشعب السوداني سيرحب ترحيباً كبيراً بأي مساعدة من أي نوع.

ويمكن أن تساعد الاستثمارات الأميركية على التخفيف من سطوة الاستثمارات الصينية في السودان. فقد فتح نظام البشير الباب أمام الصين في تسعينيات القرن الماضي بعد أن بدأت العقوبات الأميركية تلقي بثقلها على الاقتصاد. وسدّ الصينيون فجوة كبيرة في قطاع النفط والطاقة، فساهموا في رفع اقتصاد السودان المتعثر من خلال شراء أحد أبرز موارده. غير أن علاقتهم بالسودان كانت أحادية الجانب بشكل عام وغالباً ما اتّسمت بالفساد.

يُذكر أن الصين تملك نسبة 40 في المائة من كافة المشاريع النفطية السودانية، وهو ما يجعلها أكبر شريك اقتصادي للبلاد. ونتيجة لذلك، دعم الصينيون باستمرار نظام البشير حتى في وجه انتهاكات حقوق الإنسان. وخلال الحرب في دارفور، زوّدت الصين السودان والميليشيات السودانية المسلحة بالأسلحة الصغيرة، على الرغم من فرض الأمم المتحدة حظراً على توريد الأسلحة. كما عُرف نظام البشير بإبرام صفقات سرية مع صينيين للحصول على معدات حفر صينية. وقد استخدمت هذه المعدات للتنقيب في منطقة قد تكون غنية بالنفط في السودان تدعى “أبيي”. غير أن هذه الاتفاقات السرية سرعان ما انكشفت أمام العالم بفضل ائتلاف “أنقذوا دارفور” الذي حرّك تحت هذا الشعار احتجاجات مناصرة قوية في مختلف أنحاء العالم ضد دور الصين في دعم النظام في السودان، مما أضرّ بالعلاقة بين البلدين.

وهكذا، ليس من مصلحة السودان الجديد مراجعة عقود النفط السابقة مع الصين فقط، وإنما الانسحاب منها. وعوضاً عن ذلك، على السودان مناقشة سبل جديدة لإبرام شراكات مع شركات نفط أميركية تعمل أساسًا في السودان مثل “شيفرون” (نظرًا إلى حقيقة أنها كانت الشركة الأولى التي اكتشفت النفط في السودان وكانت تملك سابقًا امتيازات في حقول النفط).

ويمكن لثروة السودان من الموارد الطبيعية أن تسمح له بأن يصبح عملاقًا في التعاون والتجارة في أفريقيا وسائر أنحاء العالم على السواء. وليست هذه الموارد أساسية فقط للصناعة الأوروبية، وإنما أيضاً للدول المجاورة على غرار ليبيا ومصر ودول الخليج التي ترغب بشدة بهذه الموارد الزراعية السودانية. وبفضل الاستثمارات، يمكن تحويل منتجات السودان الطبيعية إلى منتجات مصنعة، وهو ما قد يزيد بشكل كبير من قيمتها. فالزراعة والمعادن كالذهب وتصنيع المواد الغذائية على غرار اللحوم والفاكهة والخضار، هي أمور وفيرة في البلاد وتشكّل مجالات مربحة محتملة للمستثمرين الأجانب. كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية قد تساهم في استحداث الكثير من الوظائف للشباب السودانيين الذين يشكلون غالبية الشعب.

وقد تستفيد البلاد أيضاً من الدعم المالي الدولي لترشيد النظم الصناعية المتكاملة واستقطاب المستثمرين وإنعاش اقتصاد البلاد الراكد، إلى جانب فتح أسواق جديدة وميادين تعاون مع دول وشركاء آخرين. وقد يؤدي ذلك إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية وضخ تدفقات نقدية في اقتصاد البلاد.

كما يعدّ نفاذ السودان إلى البحر الأحمر أساسيًا للتجارة والتعاون الأمني الاستراتيجي على السواء، علمًا بأن السواحل السودانية تشكل حدوداً لدول مهمة في القرن الأفريقي، والتي تشمل إريتريا وأثيوبيا وجيبوتي واليمن والسعودية، وهي منطقة تغرقها حالياً المشاكل والتعقيدات الأمنية الماثلة والمحتملة. فالحرب في اليمن ونفوذ إيران ووجود “داعش” و”القاعدة” في المنطقة، كلها مخاطر تهدد المصالح الأميركية. وفضلاً عن ذلك، بالنظر إلى نفاذ السودان إلى مضيق عدن والممر الحيوي لباب المندب وللتبادلات والتجارة الدولية عبر مضيق هرمز، حيث لا تنفك التوترات تتنامى بين الولايات المتحدة وإيران، فإن السودان يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة.

لهذه الأسباب جميعها، على الولايات المتحدة البدء في تغيير سياساتها وتنويعها بغية التعاون بشكل استباقي مع السودان. وينطوي السودان على إمكانية أن يصبح العمود الفقري لنفوذ الولايات المتحدة في هذه المنطقة المتقلبة، وشريكاً اقتصادياً له ثقله. وسوف تكون عمليات التنقيب عن النفط والموارد المعدنية في السودان بحاجة إلى تكنولوجيا متطورة ومستثمرين جدد وأسواق جديدة. ولا يجدر بالولايات المتحدة أن تكرر في السودان الأخطاء التي ارتكبتها في سورية وليبيا.

*سفير السودان السابق لدى منظمة اليونسكو ودولة فرنسا.