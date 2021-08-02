لا يكفي الأسف.. بل يجب الاعتذار

هآرتس

بقلم: عودة بشارات 2/8/2021

“أنا متأسف، لكني لا أعتذر”، قال لي صديق في أعقاب محادثة حول ما حدث في العام 1948. للأسف، أنا أسمع هذه الأقوال من عدد غير قليل من أصدقائي اليهود. أنا أتفاخر بهم وبالطريق المشتركة للنضال ضد الاحتلال والتمييز. ولكني أشعر بأنهم يضيعون شيء كبير عندما يصممون على رفضهم للاعتذار.

أولا، أنا أشير إلى أن إظهار الأسف على آلالام الآخر هو شيء جميل، لكن هذا أمر لا يلزم بأي فعل. يمكن أن تظهر الأسف على قتل الروهنغا في مينمار والاستمرار إلى الأمام. أنا، مثلا، لا أظهر الأسف، بل أشعر أيضا بالذنب لأن مثل هذه الفظائع تحدث في العالم في زمني (حياتي العابرة). من يوجد لديه إحساس بالذنب فهو إنسان يعاني، ولكن من لا يوجد لديه إحساس بالذنب فهو متوحش، قال عاموس عوز. أنا خلقت لأكون إنسانا يعاني، هذا هو مصير النحس الذي أعد لي.

قبل المواصلة في فرضيتي أريد الإعلان أن هذا المقال غير مخصص للأشخاص الذين كلما كتب أمر ما عن معاناة الفلسطينيين يبدأون بطرح الكثير من المبررات الممجوجة، بدء بالذريعة المرفوضة وهي أن الدول العربية التي كانت تحت التأثير العسكري البريطاني، شنت الحرب، وإنتهاء بادعاء أن الزعماء العرب طلبوا من الفلسطينيين المغادرة (بالمناسبة، حتى لو كانت هناك حقيقة في الادعاء الثاني، فنحن نذكر بأن تل أبيب الوطنية تقريبا كادت أن تفرغ في حرب الخليج الأولى. وفي اللحظة التي عاد فيها الهدوء عاد “اللاجئون”). لو أننا قمنا بتبني هذه العقيدة لكنا الآن، بعد ثلاثين سنة، نعالج مشكلات اللاجئين من رمات افيف الذين يعيشون في خيام في حديقة ساكر.

النوع الأخير من المبررين، الذين أوجه هذا المقال لهم، هم الذين يقولون “صحيح أن الفلسطينيين ظلموا، لكن هذا هو طريق العالم؛ بدون إفراغ بقدر الإمكان البلاد من العرب ما كان يمكن إقامة دولة لليهود الذين مروا بإبادة شعب. فجأة أنا المطرود والذي ينزف، مطلوب مني احتواء من قام بطردي، وأن أربت على كتف أبو الترانسفير، يوسف فايتس، الذي قام بالبكاء وهو يطرد وطرد وهو يبكي.

أنا أكتب هذه الأمور بالأساس من أجل المستقبل. وهاكم، فتيان يهود في المناطق المحتلة يقولون، وبحق: عندما نقوم بإقامة “بؤرة استيطانية غير قانونية” فنحن نواصل إرث الآباء؛ نحن نقوم بالتنكيل بسكان غور الأردن لأننا تعلمنا أنه بهذه الطريقة أجبر آباؤنا العرب على الهرب من اللد والرملة. لذلك، إظهار الاسف، بمعنى الاعتذار، ليس فقط تلخيص لفترة ظلامية في تاريخ نظرة الشعب اليهودي للعرب، بل بالأساس هي دليل على المستقبل.

“نعم، نحن عملنا للشعب الجار أمور فظيعة، دمرنا بدون أي وجه حق 500 قرية، وطردنا أكثر من 700 ألف شخص من وطنهم”، هكذا بالضبط يجب على المؤسسة الرسمية الإعلان بصوت يعاني من الألم وعذاب الضمير. وإلا كيف يمكننا أن نطلب من شباب اليوم وقف التنكيل بالبدو في منطقة الغور. لأنه إذا كان طرد عرب اللد عملا أخلاقيا فإن إطلاق النار على الفلسطينيين بحماية الجيش الآن هو عمل أخلاقي.

إن دولة ترفض الاعتراف بالمظالم التي تسببت بها لشعوب أخرى أو ضد أقليات فيها، هي فقط ترفض دفع الحساب وتحولها للأجيال القادمة التي تتربى في هذه الأثناء على ثقافة الكذب. ومن يبدأ بالتنكيل بالآخر يستمر بالتنكيل بأبناء الشعب نفسه. الاعتذار يستهدف المستقبل أكثر مما يستهدف الماضي. وهو يستهدف اليهود أكثر مما يستهدف الفلسطينيين. فقط شاب يؤمن بعدالة طريق آبائه قادر على توجيه بندقيته وقتل مواطن غزي غير مسلح من مسافة بضعة أمتار؛ فقط شاب يتفاخر بتراث آبائه يمكنه إحراق بيوت وإقتلاع أشجار.

المؤسسة التي بنيت على ثقافة الكذب لن تتبنى هذه الطريقة. لذلك، مطلوب قيام حركة شعبية ترفع الدعوة عاليا. الاعتذار هو العنصر الناقص، وبدونه فإن كل شيء كلام فارغ.